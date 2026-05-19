La jornada de cardio-primària de MútuaTerrassa reivindica el treball conjunt entre els dos àmbits

La sala d'actes de l'edifici docent acollirà aquest proper dimecres, 20 de maig, la jornada de Cardio-Primària, un esdeveniment pensat per mostrar la conveniència de treballar conjuntament entre l'atenció primària i la cardiologia. La trobada reunirà prop de 20 professionals de Mútua Terrassa que hi intervindran com a ponents. L'acte de benvinguda comptarà amb les directores assistencials de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa (FAMT), la Dra. Helena Monzón i la doctora Teresa Clanchet, juntament amb la doctora Teresa Mur, coordinadora d'Atenció Primària, i la doctora Marta Campreciós, coordinadora de Cardiologia de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT).
Sessions formatives i dubtes freqüents
La sessió d'obertura servirà per abordar les cardiopaties familiars i oferir nocions de genètica aplicades als metges de família, amb una presentació a càrrec de la doctora Campreciós. A continuació, arrencarà el bloc titulat "Preguntes freqüents a cardiologia", on s'agruparan les 5 qüestions més habituals de l'especialitat. La primera part del bloc s'enfocarà en les derivacions per fibril·lació auricular no coneguda i en les similituds i diferències pronòstiques de les derivacions per bradicàrdia.
Després d'una pausa, el mateix espai es reprendrà posant el focus en les derivacions per dispnea i les opcions que hi ha per caracteritzar-la. Els professionals també hi tractaran la cardiopatia isquèmica quan es supera un any des de l'esdeveniment agut. Finalment, aquest bloc formatiu es tancarà explicant les singularitats a l'hora de llegir i interpretar l'informe d'una ecocardiografia.
El risc cardiovascular en pacients oncològics
La jornada també ha programat una sessió general que porta per títol "Càncer i risc cardiovascular: nova parella de fet". Aquesta presentació específica anirà a càrrec de la doctora Danae Garcia, metgessa adjunta al servei de Cardiologia de l'HUMT. L'encarregada de cloure l'acte i posar el punt final a la jornada serà, de nou, la Dra. Campreciós.