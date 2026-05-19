L'Hospital de Terrassa tanca un dels seus aparcaments

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) tancarà a partir d'aquest divendres, 22 de maig, el pàrquing 2 de l’Hospital Universitari de Terrassa per executar les obres d’instal·lació de les pèrgoles amb plaques fotovoltaiques.
Aquesta actuació forma part del projecte de transformació energètica del centre, que convertirà l’equipament en l’hospital de Catalunya amb la producció fotovoltaica més elevada per a l’autoconsum d’energia, segons ha subratllat el CST.
Es preveu que el tancament del pàrquing 2 s’allargui fins a mitjan de setembre. Durant aquest període es mantindrà operativa la resta d’aparcaments disponibles del recinte hospitalari “i es reforçarà el servei d’auxiliars de seguretat amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i la circulació dins el recinte hospitalari”, segons el consorci.
Usos diversos
La resta d’aparcaments tindran usos diversos: el P1 serà mixt, per a professionals i usuaris; el P3, només per a professionals del CST; el P4, també mixt; el P5, exclusiu per a vehicles autoritzats i del consorci, i el P6, només per a usuaris.
Davant la reducció de places disponibles, el CST recomana “prioritzar l’ús del transport públic i compartir vehicle sempre que sigui possible”.