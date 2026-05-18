El CAAD de Terrassa canvia el nom i la imatge

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) passarà a denominar-se Centre d’Adopcions d’Animals Domèstics, en un canvi de nom que també s’acompanya d’una renovació de la imatge corporativa i del logotip de l’equipament municipal.
La proposta ha estat aprovada aquest dilluns per la comissió informativa de Transició Ecològica i s’elevarà al ple ordinari del 29 de maig. Segons el tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, “aquest canvi de nom no és només simbòlic, sinó que reflecteix un canvi de mirada: volem posar al centre les adopcions i les segones oportunitats per als animals que arriben al CAAD”. En aquesta línia, enguany s’impulsaran campanyes de comunicació per evitar l’abandonament i protegir els animals en èpoques com la revetlla de Sant Joan.
Aquest canvi de denominació del CAAD s’acompanya també d’una nova imatge corporativa i d’un logotip renovat, presentats a la comissió de Benestar Animal, on van tenir una bona acollida.
Des de principi d’any, el centre es gestiona directament des del servei municipal de Benestar Animal, responent així a “la voluntat de reforçar l’eficiència, el control públic i el compliment dels nous requeriments”. Aquesta nova gestió ha permès reforçar l’equip amb noves incorporacions, com una direcció del CAAD, una tercera veterinària i una nova persona cuidadora, a més d’una futura incorporació d’una etòloga.
En el primer trimestre de 2026 s’han registrat 96 adopcions: 70 gats i 26 gossos, amb la col·laboració d’entitats com Voluntaris Gossos CAAD Terrassa i Progat.