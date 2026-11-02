MútuaTerrassa debat sobre la importància de no intervenir quan no és necessari en pediatria

La importància de saber quan no cal intervenir també forma part de la pràctica mèdica. Aquesta serà la premissa de la XXI Jornada d’Actualització en l’Àrea Pediàtrica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), que se celebrarà aquest dimarts, 3 de novembre, sota el lema "Primum non nocere" (primer, no fer mal).
La trobada, organitzada pel servei de Pediatria de l’hospital a la sala d’actes de l’Edifici Docent, s’adreça a pediatres, metges de família, professionals d’infermeria de l’àmbit pediàtric i residents de Pediatria i Medicina de Família. L’objectiu és generar un espai d’actualització i debat al voltant de la necessitat d’evitar intervencions, proves o tractaments que no aportin un benefici real als pacients.
La jornada estarà coordinada pel doctor Roger Garcia Puig, cap de l’Àrea Pediàtrica de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), i la doctora Marta Garcia Bernal, adjunta al servei de Pediatria de l’HUMT. La inauguració tindrà lloc a les 8.50 hores i comptarà també amb la participació de Miguel Ángel Molina, director d’Infermeria de l’hospital.
Al llarg del matí, prop d’una quinzena de professionals de MútuaTerrassa i de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu prendran part en les diferents ponències, de format breu. Hi estaran representades diverses especialitats pediàtriques, com les al·lèrgies, les infeccions, les urgències i l’àmbit neonatal. També hi participarà l’Atenció Primària, a través del servei de Pediatria del CAP Can Mates.
Entre els temes que es posaran sobre la taula hi ha la prevenció quaternària, orientada a evitar actuacions sanitàries innecessàries o potencialment perjudicials, així com el tractament de les infeccions més habituals, els mites en les cures neonatals, la toxicologia pediàtrica i els errors més freqüents en l’ortopèdia infantil.
La iniciativa arriba després que l’edició anterior commemorés els vint anys de la jornada amb una mirada específica a l’adolescència i als reptes que planteja en l’entorn sanitari. Enguany, el debat es desplaça cap a una qüestió transversal en l’assistència mèdica: la necessitat de valorar no només què es pot fer per tractar una malaltia, sinó també quines actuacions és millor evitar.