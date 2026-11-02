Els Minyons de Terrassa es revolten contra Raquel Sans: "L'última gran diada castellera la fem nosaltres"

Si penses que el món casteller és tranquil, és que no has vist un egarenc defensant el seu calendari. La presentadora del TN Vespre, Raquel Sans, s'ha trobat al centre d'un rebombori viral a xarxes socials després de qualificar la Diada de Tots Sants de Vilafranca com "l'última gran cita castellera de la temporada".
La reacció dels Minyons de Terrassa no s'ha fet esperar. Amb fina ironia i recordant la famosa caiguda de la presentadora al programa La Travessa Vip, el sector casteller ha sortit al pas per recordar-li un detall crucial: la temporada no s'acaba fins que la Plaça Vella de Terrassa no ho diu.
A xarxes, els comentaris no han tingut pèrdua:
- "Ei Raquel Sans, sembla que has tingut una altra enllavissada..."
- "Ara toca demostrar que potser la gran Raquel Sans l'erra quan diu que avui era la darrera gran cita..."
Lluny d'entrar en polèmiques amargues, els Minyons han jugat la carta de l'elegància i el bon rotllo llançant una invitació formal perquè la periodista assisteixi el pròxim 22 de novembre a la seva XLVIII Diada.
El factor Miki Núñez: "delicte" doble des del prisma terrassenc
El comentari té encara més suc si es mira en perspectiva terrassenca. Raquel Sans és una de les figures del moment a Catalunya gràcies, en part, al seu pas per La Travessa Vip, on va fer parella precisament amb el terrassenc més viral: Miki Núñez.
Miki no només presentarà La Marató de TV3 amb ella d'aquí a poques setmanes, sinó que li acaba de dedicar un tema col·laboratiu amb The Tyets. Tenint un soci de Terrassa tan a prop, com se li ha pogut passar l'última gran diada de la colla malva?