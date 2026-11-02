Mor Rossend Preixens, figura emblemàtica de l'Esbart Egarenc i El Social des de fa 50 anys

“L’Esbart sempre durà un trosset de tu. Descansa en pau”: amb aquestes paraules de profund agraïment, el Centre Cultural El Social i l’Esbart Egarenc han comunicat a les xarxes socials el traspàs de Rossend Preixens, una persona fonamental en la història de l’entitat i molt estimada per tot el teixit cultural de Terrassa.
En un emotiu escrit de comiat, la família de l’Esbart ha subratllat que la seva entrega, la seva estima i la seva manera de viure han deixat una empremta inesborrable en tots els qui van compartir camí amb ell, recordant la sort d’haver-lo tingut al seu costat i el profund buit que deixa la seva absència. Aquest sentit homenatge reflexa el llegat d’una figura que va mantenir un vincle ininterromput amb l’Esbart des de l’any 1976.
Durant gairebé mig segle de dedicació constant, Preixens va ser part activa en la direcció i la gestió de la secció, una trajectòria exemplar que la mateixa entitat va reconèixer públicament l’any 2023 amb el lliurament d’una insígnia commemorativa. La seva petjada, però, es va estendre molt més enllà de la dansa tradicional per impregnar diversos àmbits de la vida social terrassenca. En la seva vessant teatral, va pujar en nombroses ocasions a l’escenari per participar en les emblemàtiques representacions dels Pastorets d’El Social, i a principis dels anys 90 va formar part activa de la delegació encarregada d’impulsar l’agermanament entre Terrassa i la ciutat francesa de Pamiers.
Així mateix, va deixar la seva empremta en l’àmbit de la recerca i la memòria local com a coautor, juntament amb els historiadors Joaquim Verdaguer i Domènec Vintró, de la investigació "Centenari de la Fundació de Sala SA (Terrassa 2010)", un treball dedicat a la rellevant història tèxtil de la ciutat i centrat en el complex del Vapor "Pepito" Sala. Amb la seva pèrdua, Terrassa acomiada un gran dinamitzador de la cultura popular.