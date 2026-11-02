Tot per Terrassa reclama més transparència en la gestió privada del CST: "Només té sentit si garanteix l'equitat d'accés"

El grup municipal de Tot per Terrassa, formació que governa a la ciutat, reclama més transparència en la gestió del conjunt d'activitats del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), un dels pilars del sistema sanitari públic del municipi i la comarca. Quinze anys després de la signatura del Document marc, el grup defensa actualitzar les regles de l'activitat privada del centre i separar-ne la comptabilitat de la pública.
Com a integrant del Consell de Govern de la institució, l'Ajuntament manté la responsabilitat de vetllar per un bon govern, la rendició de comptes i la transparència cap a la ciutadania, tot destacant que la tasca del Consorci és possible "gràcies al compromís dels seus professionals".
Des de fa prop de dues dècades, el CST també desenvolupa activitat privada. Des de la formació s'assenyala que, tot i ser "legítima i habitual a la xarxa pública, només té sentit si garanteix l'equitat d'accés i no perjudica el servei públic". El 2011 es va aprovar un document marc amb condicions i mesures de control, però des d'aleshores el context sanitari i normatiu ha canviat de manera substancial, especialment amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència.
Revisió del Document marc i més recursos per a Terrassa
Actualment es coneix amb claredat l'origen dels ingressos, ja siguin públics o privats, però des del grup municipal adverteixen que no s'especifica "amb el mateix detall quines despeses s'imputen a cada activitat ni com es compensa l'ús d'instal·lacions, equipaments i personal finançats amb diners públics". Sense aquestes dades, remarquen que no es pot comprovar si l'activitat privada retorna al sistema públic allò que preveia el document inicial.
Per aquest motiu, Tot per Terrassa planteja "revisar el document marc, implantar una comptabilitat analítica que diferenciï ingressos i despeses públiques i privades i publicar-ne els resultats cada any al portal de transparència". Aquesta petició va lligada a la demanda que Salut i el CatSalut "ajustin la contractació a les necessitats reals de Terrassa", amb més atenció primària, el desdoblament del CAP Rambla i un increment dels recursos destinats a la salut mental.