Terrassa va registrar 196 denúncies per violència contra les dones durant el tercer trimestre de 2025, segons les dades de l’Observatori del Vallès Occidental. La xifra consolida un nivell elevat de casos, en la línia dels darrers anys, però baixa respecte del trimestre anterior un 14, 41%, quan eren un total de 229 denúncies. Amb tot, la ciutat se situa amb 15,1 denúncies per cada 10.000 terrassenques, també per sota de la mitjana catalana (16,8) i estatal (21,5) quan s’analitza la incidència relativa en relació amb la població femenina.
En el conjunt del Vallès Occidental, els quatre partits judicials van sumar 864 denúncies, un 18,8% més que el trimestre anterior i un 27,6% més que en el mateix període de l’any passat. Terrassa concentra el 22,7% del total comarcal, per darrere de Rubí (289 denúncies) i Sabadell (252), i per davant de Cerdanyola del Vallès (127).
La sèrie històrica mostra que Terrassa manté una tendència ascendent en el nombre de denúncies des de 2021, amb pics destacats durant 2024, de fins a 278 denúncies en tres mesos. Tot i que el tercer trimestre de 2025 no marca un màxim històric, les dades confirmen que la violència masclista s’ha estabilitzat en nivells estructuralment més alts que en etapes anteriors, sense evidències d’una reducció sostinguda.
Denúncia directa de la víctima
Pel que fa a l’origen de les denúncies, Terrassa reprodueix el patró general del territori: prop del 77% dels casos provenen d’un atestat policial amb denúncia directa de la víctima. En segon lloc, destaquen amb un 21,43% les denúncies iniciades a partir d’un informe de lesions als jutjats, mentre que les presentades per familiars o a través de serveis assistencials tenen un pes molt residual.
En paral·lel a les denúncies, els òrgans judicials van registrar 243 delictes relacionats amb la violència masclista a Terrassa durant el tercer trimestre. La xifra manté la ciutat en valors elevats, però sense increments excepcionals respecte a trimestres recents. El 76% eren per lesions i maltractaments, un 16% corresponen al trencament de penes i mesures, i un 7% a delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor.
Amb tot, Terrassa lidera a la comarca pel que fa a les ordres de protecció denegades o no admeses, amb 18, el que correspon al 66,67% del total. Només 9 es van adoptar durant aquest trimestre, un 33,33%, percetatge més baix que Sabadell (38,1%), el conjunt del Vallès Occidental (38,66%) o Catalunya (52,86%).
Pel que fa a la disposició de les dones a declarar contra el seu agresor, el percentatge de Terrassa és dels més baixos del territori, amb un 4,6%. només és superat pel 0,3% de Rubí. Unes xifres que contrasten amb el percentatge de Sabadell, de 21,8%, o la mitjana de la comarca, amb 9%. Potser, perquè només el 16,2% de les resolucions judicials d'aquests casos a Terrassa acaben amb sentència condemnatòria. Un 7,4% i un 22,1% acaben en sobreseïment, lliure i provisional respectivament, i un 42,6% s'eleva a un òrgan competent.