Un ferit per arma blanca a Les Arenes de Terrassa

El passat 3 de gener una persona va resultar ferida per una ganivetada al barri de Les Arenes-La Grípia- Can Montllor de Terrassa. En concret, els fets van tenir lloc al carrer de Tortosa, on dos individus es van barallar i un d'ells va treure una arma blanca. Segons les informacions disponibles, només hi ha una persona ferida amb pronòstic menys greu, la qual va ser atesa en el moment pels professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No consta cap detenció per aquest succés, tot i que els Mossos d'Esquadra van intervenir en la baralla.\r\n