Propòsits d’any nou: els has complert?

Judith Mollet
Aketza Martín
Judith Mollet, 34 anys: "M'he reinventat aquest any"
La vida amb la qual es comença l’any pot ser molt diferent amb la qual s’acaba i, per tant, els propòsits poden ser inassolibles. “No és que hagi complert o no els objectius, sinó que he hagut de reinventar-me”, va matisar la Judith Mollet. Aquest gir també l’ha portat a “dur a terme coses que no tenia previst fer”. En aquest 2026, Mollet es proposa “trobar un nou repte laboral”, dedicar-se més temps a ella mateixa i viatjar a llocs com el Perú o Dublín.
Manel Bort, 50 anys: "No em puc queixar de la salut"
“A la meva edat el que tothom es proposa és tenir salut”, va apuntar en Manel Bort, una àrea de la vida en la qual “no em puc queixar”, va assegurar. A ell, els propòsits no li generen gaire entusiasme. Tot i això, té una estratègia per mai fallar-ne: “Per no incomplir els propòsits, no me’n faig”, va fer broma. Amb tot, el que vol per al 2026 és la ja mencionada salut i passar-ho bé amb família i amics. “Què més puc demanar?”, va preguntar-se.
Adriana Vila
Adriana Vila, 23 anys: "Vull mantenir el que ja he complert"
L’Adriana Vila és més esportista i menja millor que el 2024 gràcies als propòsits de l’any passat i al seu esforç per aconseguir- los materialitzar.Tot i això, va assegurar que “la majoria” dels propòsits —molt enfocats a aconseguir un estil de vida més saludable— no els ha pogut complir. En qualsevol cas, va afirmar, vol “mantenir el que ja he complert i mirar de recuperar el que no”, alhora que també posa un esforç addicional als estudis.
Marc Granados
Marc Granados, 24 anys: "Hem passat més temps junts"
El 2025 ha estat un any en què la vida d’en Marc Granados ha fet un gran canvi. S’ha pogut independitzar amb la seva parella, cosa que era el seu propòsit principal. “També hem pogut passar més temps junts”, va comentar, un altre objectiu aconseguit. Ara buscarà reprendre les relacions d’amistat que ha hagut de descuidar una mica a causa de la mudança alhora que continua dedicant-li temps a la seva parella.
Ivet Amat, 22 anys: "Em poso els reptes sobre la marxa"
”No soc de posar-me propòsits gaire tancats i me’ls acostumo a posar sobre la marxa”, va explicar la Ivet Amat. Aquesta tècnica l’ha portat a complir la majoria d’objectius marcats per al 2025. Entre aquests hi ha marxar un mes sencer a les Filipines —una qüestió que ja feia temps que volia fer—, córrer una mitja marató a un ritme específic i acabar la carrera universitària. Enguany ha posat la mira en el títol de C1 d’anglès com a principal repte.
Elena Malgosa
Elena Malgosa, 31 anys: "Vull fer un salt a l'apartat laboral"
L’esport gairebé sempre està dins les llistes de propòsits de les persones. L’Elena Malgosa la va incloure en la seva l’any passat i, tot i un embaràs pel mig, ho ha pogut dur a bon port. “Vaig voler tornar a l’esport”, va comentar, i va afegir que “encara estic treballant” en aquest aspecte. De cara a aquest any, la seva mira està en “fer un salt a nivell laboral” i aparcar la indecisió, alhora que es manté activa físicament i participa en curses.
Gerard Pérez
Gerard Pérez, 28 anys: "No he complert la majoria dels propòsits"
Hi ha persones a qui els objectius d’any nou se’ls fan una mica bola. “No he pogut complir la majoria dels propòsits que em vaig fer”, va lamentar en Gerard Pérez, el qual va al·legar una situació personal difícil per haver- se quedat enrere. Amb tot, algun d’ells, com anar al gimnàs, sí que l’ha aconseguit. De fet, per al 2026 s’ha proposat augmentar la freqüència d’assistència allà i treure’s el carnet de conduir, una assignatura que té pendent.