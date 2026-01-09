Terrassa reclama més inversió i millores en mobilitat a la reunió de l’Arc Metropolità amb el Govern

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge de Terrassa, Xavier Cardona, va participar dimecres a la tarda a la reunió de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, celebrada al Palau de la Generalitat amb la presència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. La trobada va servir per compartir inquietuds dels municipis i explorar vies de col·laboració institucional en àmbits clau com la mobilitat, l’habitatge, els drets socials i el finançament local.
Un dels eixos centrals de la reunió va ser la mobilitat, especialment la necessitat de millorar les infraestructures ferroviàries, que en ciutats com Terrassa es troben “clarament col·lapsades”. La qüestió pren especial rellevància en un moment en què el Govern té entre els seus reptes per al 2026 la definició d’un nou model de gestió de Rodalies, un servei que afecta diàriament milers de ciutadans de la segona corona metropolitana.
En matèria d’habitatge, Cardona explica que es va abordar un dels temes més candents de l’actualitat: el lloguer social. En aquest sentit, el Govern ha tret a concurs diversos terrenys públics per a la construcció d’habitatges, quatre dels quals estan situats a Terrassa. L’objectiu és incrementar el parc d’habitatge assequible i donar resposta a la creixent demanda social.
Pel que fa als drets socials, la principal preocupació compartida pels municipis de l’Arc Metropolità és el sensellarisme, un fenomen que afecta de manera transversal les ciutats mitjanes i grans de l’entorn metropolità.
Finalment, el finançament local va ocupar una part destacada de la conversa, coincidint amb la presentació recent de la nova proposta de finançament singular. “Era un moment amable per demanar més inversió per a l’Ajuntament de Terrassa, el més gran de tot l’Arc Metropolità i un dels més infrafinançats pel Govern”, va assenyalar Cardona.
L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona agrupa deu ciutats —entre elles, Sabadell o Granollers— i representa prop d’un milió d’habitants, amb l’objectiu de coordinar polítiques comunes. Tot i això, la continuïtat de Terrassa dins l’entitat no està garantida. “Som l’Ajuntament més gran i no estem dins del Comitè Executiu”, adverteix Cardona, que reclama estabilitat i resultats tangibles per justificar la participació i l’aportació econòmica municipal.