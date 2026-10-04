Bogeria i grans cues per menjar a un euro: així ha estat l’obertura d'una famosa cadena de "fast food" halal a Terrassa

La inauguració del nou establiment de By Crousty a Terrassa ha provocat aquest dissabte una gran expectació al barri de Can Palet. La coneguda cadena de menjar ràpid halal ha obert les portes del seu nou local, situat al carrer de Menéndez y Pelayo, a les 17 hores, en una tarda marcada també per l’episodi de pluges intenses que ha afectat la ciutat.
Malgrat el mal temps, una multitud de persones s'ha acostat fins al nou establiment per participar en la inauguració. Al carrer s’hi han format grans cues, amb una presència especialment destacada de nens i joves que esperaven per poder tastar els productes de la cadena.
El principal reclam de la jornada era la promoció d’obertura: els coneguts “croustys” es podien comprar per només un euro. La iniciativa, habitual en les inauguracions de By Crousty, ha acabat convertint el carrer de Menéndez y Pelayo en un punt de concentració de clients durant la tarda.
L’obertura arriba després que By Crousty anunciés fa uns dies la seva arribada a Terrassa. El nou local ocupa l’espai on durant anys havia funcionat la cafeteria-sandvitxeria Las Palmeras i s’incorpora a la xarxa d’establiments que la cadena ha anat desplegant per diferents municipis com Barcelona, Badalona, Cornellà, Mataró i Santa Coloma de Gramenet.
Una cadena amb tirada entre els més joves
By Crousty s’ha fet un lloc dins del sector del menjar ràpid halal amb una proposta que combina elements de la cuina urbana francesa i magribina. La seva carta inclou tacos francesos, hamburgueses i diferents tipus d’entrepans, entre altres productes.
La marca també ha aconseguit una notable popularitat a les xarxes socials, especialment entre el públic més jove. Les seves obertures acostumen a anar acompanyades de promocions i campanyes a les xarxes, una estratègia que ha contribuït a generar expectació abans de l’arribada de la cadena a noves ciutats.