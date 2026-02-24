El Vallès Occidental registra 12 morts a la carretera i lidera la sinistralitat a la província de Barcelona

El Servei Català de Trànsit ha registrat durant el 2025 un total de 193 persones mortes en 185 accidents mortals a la xarxa viària catalana, una xifra que representa un increment de l’1% respecte a l’any anterior. Tot i això, si es compara amb el 2019, la mortalitat s’ha reduït un 20%.
Dins d’aquest balanç, el Vallès Occidental és la comarca amb més víctimes mortals de la província de Barcelona, amb un total de 12 persones mortes en accidents de trànsit. Aquesta xifra situa el territori per davant del Vallès Oriental (9 morts), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8). Una part significativa d’aquesta sinistralitat es concentra a Terrassa, on s’han registrat quatre víctimes mortals al llarg de l’any.
El pes del Vallès Occidental en les estadístiques s’explica en part per la gran densitat de trànsit i la presència d’importants vies de comunicació. Entre les carreteres amb més mortalitat destaca l'AP-7, que amb 17 víctimes mortals és la via amb més morts de Catalunya i que travessa diversos municipis vallesans. També figura entre les vies amb més sinistralitat la C-58, amb 9 morts, una carretera especialment transitada pels desplaçaments diaris entre Barcelona i el Vallès.
En el conjunt de la província de Barcelona s’han registrat 65 víctimes mortals el 2025, un increment del 17% respecte al 2024. D’aquestes víctimes, 30 han estat motoristes, confirmant la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu.
A escala catalana, la major part de les víctimes mortals s’han produït a carreteres interurbanes, amb 144 morts en 136 accidents mortals, un 6% més que l’any anterior. També han augmentat els ferits greus en aquestes vies, que han passat de 807 a 861.
Els col·lectius vulnerables han representat el 43% de les víctimes mortals. Els motoristes continuen sent el grup més afectat, amb 45 morts, seguits dels vianants amb 12 víctimes i dels ciclistes amb 5. Una altra de les tendències destacades és l’augment de víctimes mortals entre els joves. Els menors de 35 anys han representat el 35% del total de morts, amb 51 víctimes, dotze més que l’any anterior.
Tot i que la mortalitat global s’ha reduït en comparació amb el 2019, les dades del 2025 evidencien que el Vallès Occidental continua sent un dels territoris amb més sinistralitat de Catalunya, especialment en els principals eixos viaris que connecten la comarca amb l’àrea metropolitana de Barcelona.