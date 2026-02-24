El PP demana l'allunyament dels delinqüents multireincidents de Terrassa

El Partit Popular presentarà al pròxim ple municipal, el divendres vinent, una moció per instar el consistori a actuar amb "fermesa" contra la multireincidència. La iniciativa proposa que l'Ajuntament, mitjançant els seus serveis jurídics, es personi com a acusació en els procediments penals contra delinqüents multireincidents que actuen a la ciutat.
Aquesta intervenció activa se centraria en aquells casos on hi hagi una afectació greu a la convivència, la seguretat ciutadana, el comerç local o l'ús normal de l'espai públic.
La mesura més significativa de la proposta és la petició que l'Ajuntament sol·liciti judicialment la prohibició de residir i d'accedir a Terrassa per a aquests delinqüents. Aquesta restricció d'allunyament es reclamaria tant com a mesura cautelar durant la tramitació del procediment penal com a pena privativa de drets en la sentència definitiva. Segons defensa la formació popular, l'Ajuntament "no pot romandre com un simple observador de la degradació de determinats barris o zones comercials, sinó que ha d'utilitzar tots els instruments legals disponibles per protegir els veïns i comerciants".
La portaveu del grup, Marta Giménez, ha assenyalat que la ciutat necessita una resposta contundent davant la multireincidència per evitar que els mateixos autors actuïn un cop i un altre amb total impunitat. Giménez ha subratllat que defensar la seguretat i la convivència és "una obligació municipal" i que calen "mesures concretes" per frenar-la.
La moció també preveu la creació d'un protocol municipal per fixar criteris clars d'actuació i coordinar els serveis jurídics amb la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia.