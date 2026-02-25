L'Ajuntament de Terrassa i API sumen esforços per dinamitzar el sector de l'habitatge

L'Ajuntament de Terrassa i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Barcelona han acordat sumar esforços per dinamitzar el sector de l'habitatge i promoure les bones pràctiques a la ciutat.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, s'ha reunit aquest matí a l'Ajuntament amb el vicepresident de l'entitat, Joan Franquesa, i amb el membre de la junta, Joan Mauri, en un context marcat per l'alta demanda residencial.
Durant la trobada, les dues institucions han explorat diverses vies de col·laboració, atès que actualment a Terrassa hi operen més de 200 professionals immobiliaris sense col·legiar, enfront d'uns 80 d'acreditats. En aquest sentit, el Col·legi d'API s'ha ofert a difondre les polítiques públiques d'habitatge assequible i ha proposat iniciatives conjuntes, com ara compartir dades amb l'Observatori Municipal d'Habitatge, crear una taula de treball vinculada al Pla Local d'Habitatge i estudiar un conveni amb la Sindicatura.
A més de fer valer la seva funció com a agent mediador i els seus serveis de taxació i formació, l'entitat col·legial ha proposat la possible col·legiació dels professionals de la Societat Municipal d'Habitatge per tal d'avançar plegats cap a un model immobiliari més transparent, segur i accessible per a tota la ciutadania.