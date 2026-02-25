Terrassa presenta dues noves guies per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat auditiva

L’Ajuntament de Terrassa impulsa dues noves guies de recursos per a persones amb discapacitat auditiva en el marc de la Setmana de l’Audició, que se celebra del 25 de febrer al 3 de març. La iniciativa coincideix amb dues efemèrides destacades: el Dia Mundial de l’Implant Coclear (25 de febrer) i el Dia Mundial de l’Audició (3 de març), i inclou diverses accions per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’una comunicació accessible.
Les guies, elaborades per la Federació ACAPPS (Federació d’Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa), s’adrecen a dos públics diferenciats. D’una banda, hi ha una publicació pensada per a persones amb discapacitat auditiva que es comuniquen oralment; de l’altra, una guia orientada a professionals que volen conèixer millor aquest col·lectiu i disposar d’eines per donar suport, acompanyar i facilitar la comunicació. Ambdues es poden consultar a través del web del servei municipal de Capacitats Diverses.
La tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, ha assegurat que "amb aquestes noves guies fem un pas endavant per garantir que les persones amb sordesa disposin d’informació clara i recursos útils per al seu dia a dia, i alhora dotem els professionals d’eines per oferir una atenció més accessible i de qualitat".
Lluís ha remarcat també la necessitat d’apropar aquesta realitat a la ciutadania: "Apropar la realitat de les persones amb discapacitat auditiva a la ciutadania és necessari per establir relacions més igualitàries i respectuoses, basades en la comprensió i en l’acceptació de la diversitat com un valor intrínsecament humà". En aquest sentit, ha subratllat que la Setmana de l’Audició posa el focus en "un col·lectiu poc representat i amb necessitats molt específiques en l’àmbit comunicatiu, com és el de les persones amb discapacitat auditiva que no utilitzen la llengua de signes".
Entre les activitats previstes, el 2 de març s’oferirà una formació específica adreçada a treballadors i treballadores municipals per millorar l’atenció a persones amb pèrdua auditiva. La sessió, que tindrà lloc a Ca n’Aurell, inclourà una part pràctica sobre l’ús de bucles magnètics i sistemes FM.
Com és habitual en aquestes dates, la façana de l’Ajuntament i el monument a la Dona s’il·luminaran per commemorar les diades: el 25 de febrer, amb motiu del Dia Mundial de l’Implant Coclear, en color lila; i el 3 de març, Dia Mundial de l’Audició, en vermell granat.
Actualment, diversos espais municipals disposen de bucle magnètic, com ara les Oficines d’Atenció Ciutadana, equipaments turístics i culturals i altres serveis d’atenció a les persones. A més, el consistori ofereix un servei de préstec gratuït de bucles magnètics de taulell i de sistemes FM per cobrir necessitats temporals de suport a la comunicació, com reunions, entrevistes, xerrades o activitats guiades.