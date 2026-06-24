Els pensionistes de Terrassa cobren 1.519 euros al mes, un 4,5% més que fa un any i 56 euros menys que a Catalunya

El 2025, un 19,49% dels veïns de Terrassa eren beneficiaris de pensions contributives de la Seguretat Social. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any passat residien a la ciutat 45.338 perceptors –488 (un 1,09%) més que un any abans– de 52.671 prestacions. Així doncs, la mitjana d'ajuts per pensionista era d'1,16.
Tot i ser la tercera ciutat en població, amb aquests 45.338 pensionistes, Terrassa constava com el cinquè municipi català amb més beneficiaris, per darrere de Barcelona (339.933), l’Hospitalet de Llobregat (53.642), Badalona (47.057) i Sabadell (46.990). D'aquests, 21.097 eren homes i 24.241, dones.
Per edats, 36.487 pensionistes terrassencs tenien 65 anys o més, el grup d'entre 35 i 64 anys el formaven 4.139 persones i 450 eren menors de 35.
El segon import més baix a la comarca
La quantia mitjana mensual percebuda pels pensionistes a Terrassa es va situar en 1.519,44 euros mensuals, amb un increment del 4,47% respecte de l'any anterior, quan va ser de 1.454,43 euros.
L'import brut mitjà dels pensionistes terrassencs va ser de 55,84 euros mensuals menys que la mitjana catalana, que era de 1.575,28 euros, havent crescut un 4,39% respecte de l'any anterior, i 63,80 euros menys que la mitjana del Vallès Occidental (1.583,24 euros).
La mitjana de l'import percebut per pensionista a Terrassa va ser la més baixa dels cinc grans municipis catalans, per darrere de Barcelona (1.759,88 euros), Badalona (1.544,65), l'Hospitalet de Llobregat (1.543,97), i Sabadell (1.533,09 euros).
D'entre els municipis del Vallès Occidental amb 20.000 habitants o més va ser la segona més baixa. Només Ripollet es va situar per sota, amb 1.506,75 euros. De fet, dues ciutats vallesanes van presentar els dos imports més alts de tot Catalunya, tenint en compte els municipis de més de 20.000 habitants: Sant Cugat del Vallès, amb 1.925 euros mensuals, i Sant Quirze del Vallès (1.889 euros).
La diferència entre homes i dones és de 405 euros
A Terrassa, els homes van percebre de mitjana 1.736 euros mensuals mentre que les dones en van rebre 1.331, cosa que representa una diferència de 405 euros mensuals. Aquesta bretxa ha augmentat respecte de l’any 2020, quan la diferència era de 364 euros mensuals.
A Catalunya, la bretxa de gènere el 2025 va ser de 406 euros mensuals pels 369 del 2020.
Pel que fa al tipus de pensions, de les 52.671 prestacions de Terrassa el 2025, la gran majoria (34.366) corresponien a pensions de jubilació, seguides, de lluny, per 10.614 ajuts de viduïtat, 6.336 subsidis per incapacitat permanent i 1.355 pensions d'orfandat.
La pensió mitjana va ser de 1.307,90 euros mensuals (els 1.519,44 euros citats anteriorment s'expliquen per la mitjana d'1,16 pensions per pensionista). Per tipologia, l'import més alt correspon a la jubilació (1.463,87), seguit de la incapacitat temporal (1.306,98), la viduïtat (905,28) i l'orfandat (510,34).
Quant als règims de cotització, 45.036 pensions van ser de règim general amb 1.346,26 euros de mitjana, i 6.551 del règim especial de treballadors autònoms (RETA), amb un import mitjà de 1.017,50 euros.