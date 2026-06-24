La caiguda d’un vehicle a les vies interromp la circulació de l'R4 entre Cerdanyola i Terrassa

La circulació de trens de la línia R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa Estació del Nord s’ha restablert aquest dimecres al matí després d’haver estat interrompuda durant aproximadament una hora a causa de la caiguda d’un vehicle a les vies a Sabadell.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís de l’accident s’ha rebut a les 9.42 hores. Per causes que es desconeixen, un turisme amb quatre ocupants ha sortit del carrer de Moragas i Barret de Sabadell i s’ha precipitat sobre la infraestructura ferroviària.
El vehicle ha quedat bolcat a les vies, però els quatre ocupants han pogut sortir-ne. Tots han resultat ferits en estat menys greu i han estat traslladats a centres hospitalaris. Dos dels afectats han estat traslladats a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i els altres dos a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els Bombers han sol·licitat la interrupció del trànsit ferroviari per poder treballar amb seguretat en l’evacuació dels ferits i en la retirada del vehicle accidentat. Les tasques s'han allargat durant prop d’una hora.
Un tren que circulava per la zona ha pogut aturar-se a temps i no ha arribat a impactar amb el cotxe. Com a conseqüència de l’incident, no s’han registrat ferits entre els passatgers ni el personal ferroviari. Els efectius d’emergència han traslladat un dels ferits fins a l’estació perquè fos atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En el dispositiu hi han participat diverses dotacions dels Bombers, així com un ampli desplegament sanitari. El SEM ha mobilitzat set ambulàncies per atendre els ocupants del vehicle.
Malgrat que la circulació ferroviària ja ha quedat restablerta, Renfe manté el servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa Estació del Nord, amb parades intermèdies. L’operadora ha indicat que els trens recuperaran progressivament les freqüències habituals al llarg de les pròximes hores.