El PSC proposa mesures davant una calor cada cop més extrema a Terrassa

EL PSC portarà al ple de juny, que se celebrarà aquest divendres, una proposta que aborda la calor com un fenomen estructural. L’objectiu és reforçar l’adaptació de Terrassa a les altes temperatures, una realitat que, per a la formació, ja forma part del dia a dia. El portaveu adjunt, Javi García, ha subratllat aquest dimarts en roda de premsa que la diferència tèrmica entre el sol i l’ombra pot arribar als 15 graus. “Parlem de la diferència entre poder esperar un autobús amb comoditat o haver de fer-ho en condicions que poden posar en risc la salut de les persones”, ha afirmat García. “És veritat que el govern municipal ha fet passes però són insuficients”, ha afegit.
D’una banda, els socialistes exigeixen que el govern municipal compleixi els acords de l’abril del 2024 per dissenyar un pla d’ombres i un mapa de vulnerabilitat social davant les altes temperatures. A més, García ha remarcat la necessitat d’un canvi d’enfocament: “Durant anys hem abordat la calor només des de la perspectiva de les emergències. Ara cal fer un pas més i adaptar la ciutat al dia a dia”. Per afrontar aquest repte, els socialistes plantegen un programa municipal d’eixos frescos per adequar les parades d’autobús amb elements de protecció solar i garantir el funcionament de la climatització al transport públic. En paral·lel, denuncien que en aquest mandat només s’han instal·lat 11 fonts, mentre que se n’han desinstal·lat cinc, i alerten de la falta de refugis climàtics durant el mes d’agost. El regidor Adrián Sánchez també ha exigit un protocol municipal específic per adaptar les activitats d’estiu, com la Festa Major, a la calor: “Volem que la ciutadania pugui continuar gaudint d’aquests espais i activitats amb les màximes garanties de seguretat”.
Control d’aparcament i seguretat
D’altra banda, el PSC reclamarà reforçar el control i la inspecció de les Àrees Exprés per afavorir la rotació de vehicles i dinamitzar el comerç local. Finalment, la formació instarà al plenari a ampliar els sistemes de videovigilància previstos al Pla Director Municipal al barri del Pla del Bon Aire Residencial, argumentant que les característiques urbanístiques d’aquesta zona la converteixen en un entorn “especialment adequat” per instal·lar-hi aquests dispositius de control i suport policial. Javi García ha recordat que aquesta és, a més, una petició directa que fan els veïns de la zona, que és un disseminat de la ciutat.