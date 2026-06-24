Reformes interiors a la biblioteca del districte 6 de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa acaba d’aprovar de manera definitiva el projecte de millora de l’accessibilitat interior a la biblioteca del districte 6 (Bd6), a Sant Pere Nord. Les actuacions, que inclouran la substitució del paviment en mal estat i la de taulells, tenen un pressupost de 33.498,75 euros.
El projecte és el resultat d’una inspecció realitzada per serveis tècnics municipals que va detectar una deficiència pel que fa a l’accessibilitat interior de la biblioteca, en concret a la zona dels taulells. La millora consistirà a canviar-ne els existents a la recepció del centre, arranjar el paviment de linòleum a les zones afectades per la substitució del mobiliari, col·locar encaminaments interiors accessibles “fins als punts d’atenció al públic” i reemplaçar part de l’estora encastada a l’espai d’accés; el seu estat de desgast en la zona central del pas pot comportar risc de caigudes per als usuaris, segons admet el projecte aprovat aquest mes de juny.
Deteriorament
El paviment també presenta trams en males condicions, per deteriorament. El consistori aprofitarà la reforma per modificar també la situació del taulell de la zona infantil, amb l’objectiu de millorar-ne la visibilitat i el control. Els encaminaments direccionals fins als punts d’atenció seran de superfície podotàctil i comptaran amb senyalització d’avís.
L’equipament objecte de les accions d’adaptació està situat a la rambla de Francesc Macià i té una superfície útil interior de 1.001,18 metres quadrats, dels quals 123,72 metres corresponen a làrea afectada per aquest projecte. Les accions hauran de garantir “la continuïtat i estètica del conjunt”.