Desbrossada a la riera del Palau: guerra a la canya americana i millora de la seguretat

El manteniment dels trams urbans de les rieres continua sent una prioritat per garantir la seguretat, mentre l’Ajuntament avança en les bases de la seva transformació amb l’adjudicació recent de la redacció del Pla Director. Aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat les obres de desbrossament a la riera del Palau, acompanyat per la tinenta d'alcalde de Cicles de l'Aigua, Patrícia Reche, i el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
La visita ha permès supervisar sobre el terreny els treballs que s'estan duent a terme al llarg d’un tram de 4,4 quilòmetres, entre el pont de les Arts (a la corba de l’avinguda de l’Abat Marcet) i la confluència amb l’N-150 i la C-58, a l’altura dels jutjats. També hi han assistit membres de la Comissió de Rieres de Terrassa i representants veïnals de Can Boada, Can Boada del Pi i Poble Nou, barris directament afectats per l’estat de la llera.
L’objectiu principal de l’actuació és recuperar la capacitat hidràulica de la riera per evitar desbordaments en cas de pluges intenses. L’empresa adjudicatària, Hulex Gestión Ambiental S.L., treballa durant tres mesos en l’eliminació de vegetació que dificulta el pas de l’aigua. Les tasques van començar a finals de desembre.
Els treballs se centren en tres punts:
- Eliminació d'espècies invasores: Es retirarà la canya al·lòctona (Arundo donax), una espècie que desestabilitza els talussos. En total, s'actuarà sobre 821 m² ocupats per aquesta planta.
- Substitució per vegetació autòctona: En punts crítics com la zona dels jutjats i Can Boada, s'arrencaran els rizomes de la canya americana i es plantarà canyís autòcton (Phragmites), que ajuda a frenar el rebrot de la invasora.
- Desbrossada general: Es netejaran més de 9.900 m² de bardissa i es retiraran prop de setanta arbres i arbustos que actualment redueixen la secció útil de la riera.
Finançament i continuïtat
L'obra té un cost de 43.708,21 euros i està finançada íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és la titular del domini públic hidràulic. Tot i que el gruix de la feina es farà en tres mesos, hi haurà actuacions de repàs fins a l'estiu per eliminar possibles rebrots.
Aquesta intervenció no és un fet aïllat, sinó que dona continuïtat a les tasques de manteniment realitzades el 2023 darrere dels jutjats. En aquella ocasió, l'estratègia de substituir canya americana per canyís autòcton ja va demostrar ser efectiva per dificultar el retorn de les espècies invasores.
Un pas més cap a la transformació definitiva
Aquesta neteja arriba poques setmanes després que s'anunciés l'adjudicació de la redacció del pla per transformar les rieres de Terrassa. Mentre aquest projecte a llarg termini, que busca integrar les rieres a la trama urbana i renaturalitzar-les, es defineix als despatxos, actuacions com la de la Riera del Palau són imprescindibles per mantenir la funcionalitat i la seguretat dels espais fluvials de la ciutat a més curt termini.