Mario Casas roda a Terrassa una pel·lícula de Netflix

El popular actor Mario Casas es troba a Terrassa aquest divendres per participar en el rodatge de "En nombre de otro", la pel·lícula que el gegant audiovisual Netflix realitza a la ciutat sota la direcció d'Oriol Paulo.
Aquest divendres al migdia s'ha pogut veure Mario Casas als voltants de l'antiga seu de Caixa de Terrassa situada al carrer de la Rutlla, convertida en plató durant aquesta setmana i fins divendres vinent, 16 de gener. Nombrosos vianants l'han reconegut pel carrer i alguns s'han animat a fer-se fotos amb ell.
Amb Eduard Fernández
Com ja va anticipar el Diari de Terrassa, el repartiment compta també amb l'aclamat artista Eduard Fernández. Els dos actors formen part de l'elenc d'un "thriller" que, segons ha transcendit, té com a rerefons argumental una situació d'apagada general com la que es va desencadenar el passat 28 d'abril a tot Espanya. L'antiga oficina bancària ha estat transformada en comissaria. Els protagonistes i desenes d'extres i de tècnics roden des d'aquest dimecres passat el film i es preveu que el treball duri, com a mínim, una setmana més.
Al carrer de Baix
Feia mesos que equips d'operaris treballaven en el condicionament de l'edifici. Des de dimecres passat, l'illa de cases formada pels carrers de la Rutlla, de Baix, del Vall i de Jaume Cantarer s'ha convertit en focus d'activitat cinematogràfica localitzada, en especial, en la porta lateral de l'immoble que dona al carrer de Baix. La producció del film correspon a El Ascensor Producciones SL i Juanita Films, amb la inversió de Netflix.
La que fora central bancària de referència ha esdevingut fa anys una de les localitzacions preferents per a rodatges en el marc de l'activitat de Terrassa Film Office, oficina de promoció de la ciutat com a plató que està situada al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC).
Mario Casas Sierra (A Coruña, 12 de juny de 1986) és un actor i director de cinema espanyol guanyador del Goya a millor actor protagonista per la pel·lícula "No matarás" (2020). Es va donar a conèixer en les sèries de televisió "Sin miedo a soñar" (2006-2007) i "Los hombres de Paco" (2007-2010) i a la pel·lícula "Tres metros sobre el cielo" (2010). Casas, que ha rodat a Terrassa diversos cops, va viure a Martorell i Esparreguera entre els 4 i els 18 anys.