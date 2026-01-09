Terrassa

Un terratrèmol nocturn es deixa sentir lleugerament a Terrassa

El sisme, de magnitud 2,7, ha tingut epicentre a Sant Quirze del Vallès

  • Retall del mapa i l'epicentre del terratrèmol -

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 09:29
Actualitzat el 09 de gener de 2026 a les 10:29

Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada al Vallès Occidental, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 5.39 hores i l'epicentre s'ha localitzat a Sant Quirze del Vallès. El terratrèmol no ha provocat danys i s'ha percebut lleugerament a la zona de l'epicentre, segons l'ICGC.

També es poden haver notat moviments a Terrassa, Sabadell, Matadepera, Castellar del Vallès, Viladecavalls, Rubí, Sant Cugat, Ullastrell, Badia del Vallès i Polinyà.

 

