Un terratrèmol nocturn es deixa sentir lleugerament a Terrassa

Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada al Vallès Occidental, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 5.39 hores i l'epicentre s'ha localitzat a Sant Quirze del Vallès. El terratrèmol no ha provocat danys i s'ha percebut lleugerament a la zona de l'epicentre, segons l'ICGC.\r\n\r\nTambé es poden haver notat moviments a Terrassa, Sabadell, Matadepera, Castellar del Vallès, Viladecavalls, Rubí, Sant Cugat, Ullastrell, Badia del Vallès i Polinyà.\r\n\r\n\r\n\r\nConfirmació de #Terratrèmol de magnitud 2.7 a Vallès Occidental https://t.co/aS2WOTyRMp\r\n— ICGC. Generalitat (@ICGCat) January 9, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n