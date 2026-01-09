Terrassa activa el Pla d’Emergència Municipal per risc de vent

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat aquest divendres al matí el Pla d’Emergència Municipal (PEM) en fase d’alerta davant la previsió de vent generalitzat que pot provocar incidències a la ciutat. La decisió s’ha pres atenent els avisos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Segons el SMC, es poden registrar ratxes fortes de vent, superiors als 20 km/h, a gran part del territori català. Les comarques amb més probabilitat d’afectació són el Penedès, la Catalunya Central i el Pirineu. A Terrassa, el risc és moderat entre la 1 hores i les 19 hores d’avui divendres, amb una intensificació prevista del vent a partir de les 12 hores del migdia.
L’activació del pla en fase d’alerta contempla diverses mesures immediates, com l’avís als responsables dels grups d’actuació, la coordinació amb els serveis municipals implicats, el contacte permanent amb el CECAT, la valoració de les trucades del 112 i la informació constant a la població. També es preveu, si fos necessari, l’obertura d’albergs d’acollida.
L’Ajuntament de Terrassa recomana evitar les activitats a l’aire lliure, especialment en zones amb arbrat, com parcs i jardins, i recorda la importància d’actuar amb prudència i reduir els desplaçaments innecessaris mentre duri l’episodi de vent.
Consells d’autoprotecció
Des del consistori es demana a la ciutadania que asseguri portes, finestres, tendals i objectes situats a balcons i terrasses, i que retiri testos o elements que puguin caure al carrer. A l’exterior, cal extremar la precaució amb el mobiliari urbà, l’arbrat, els contenidors, les grues i els vehicles aparcats, així com evitar zones boscoses i espais elevats o exposats al vent.
En cas de conduir, es recomana evitar els desplaçaments si no són imprescindibles i, si cal circular, reduir la velocitat, subjectar fermament el volant i extremar la prudència, especialment en vehicles de grans dimensions o amb remolc.
Tota la informació actualitzada es pot seguir a través del compte @trsemergencies a la xarxa X i a les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Terrassa, així com al web municipal amb els consells d’autoprotecció davant fortes ventades.