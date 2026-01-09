Terrassa rebrà més de 166.000 euros per millorar la recollida selectiva de residus

L’Ajuntament de Terrassa rebrà un total de 166.198,29 euros en subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per impulsar sistemes més eficients de recollida selectiva de residus al municipi. L’ajut s’emmarca dins una convocatòria global de 9,5 milions d’euros destinada a reforçar la gestió sostenible dels residus arreu del país.
L’ARC, organisme dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha resolt de manera definitiva l’atorgament d’aquestes subvencions, que beneficiaran 75 ens locals i 4 comerços i serveis. En el cas dels ajuntaments i consells comarcals, l’import concedit ascendeix a 9.376.058 euros, gairebé la totalitat del pressupost previst.
Els fons permetran finançar actuacions vinculades a models de recollida selectiva d’alta eficiència, que identifiquen l’usuari i incentiven la correcta separació dels residus. A Terrassa, aquests recursos contribuiran a avançar cap a un sistema més sostenible, alineat amb els objectius de l’economia circular i amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
La convocatòria dona suport a projectes relacionats amb la recollida de la fracció orgànica i vegetal, l’autocompostatge, la recollida d’olis de cuina usats i la recollida selectiva de residus tèxtils, entre d’altres. El període d’execució de les actuacions subvencionades és de 36 mesos a partir de la resolució d’atorgament, i el finançament pot cobrir fins al 90% del cost elegible.
Segons ha explicat l’ARC, la concessió dels ajuts s’ha fet mitjançant un procediment de concurrència competitiva, valorant especialment aquells projectes que impliquen un canvi del sistema de recollida, l’establiment d’una taxa justa o mesures per reduir l’aportació de la fracció resta.
Aquesta injecció econòmica suposa un nou impuls per a Terrassa en la millora de la recollida selectiva i en l’augment de l’índex de reciclatge, amb l’objectiu final de reduir l’impacte ambiental i fomentar un ús més eficient dels recursos naturals.