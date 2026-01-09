L’Ajuntament de Terrassa continuarà amb la posada al dia de la Casa Baumann amb una nova fase d’obres centrada en la rehabilitació de les cobertes, els balcons i els tancaments exteriors de l’edifici. El consistori ha aprovat de manera definitiva el projecte de reparació i manteniment d’aquest immoble, obra de l’arquitecte Coll i Bacardí i declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
La intervenció donarà continuïtat als treballs executats l’any 2024, quan es van restaurar les finestres i els porticons de fusta amb una inversió de prop de 110.000 euros. En aquesta nova actuació, es repararan els desperfectes causats per les filtracions d’aigua que afecten els tancaments verticals exteriors, amb un tractament específic per evitar les humitats provinents del terreny. També s’instal·larà un sistema de ventilació al soterrani per garantir una bona salubritat de l’aire interior.
El projecte inclou, a més, la reparació de la terrassa plana per prevenir noves filtracions i el sanejament de les superfícies de pedra i ceràmica dels balcons que es troben malmeses. Finalment, es col·locarà una línia de vida a la coberta superior, que permetrà realitzar amb seguretat els futurs treballs de manteniment.
La regidora de Patrimoni, Montserrat Alba, ha subratllat que "aquesta intervenció dona continuïtat als treballs iniciats l’any passat i forma part del compromís de l’Ajuntament amb el manteniment del patrimoni arquitectònic municipal", tot destacant que l’estratègia de manteniment preventiu permet allargar la vida útil dels edificis patrimonials i reduir intervencions més costoses en el futur.
Les obres estan cofinançades per la Generalitat de Catalunya, a través de la convocatòria de subvencions per a la conservació i el manteniment d’immobles de notable valor cultural del trienni 2024-2026, amb una aportació de 81.604,51 euros. El procés d’adjudicació, amb un pressupost de licitació de 115.776,76 euros, es va iniciar el desembre passat i està previst que finalitzi durant l’últim trimestre de 2026.