El terreny de la plaça del Gas s’enfonsa: un estudi dirà si cal refer-la

La plaça del Gas torna a ser notícia. L’Ajuntament ha delimitat la plaça com a mesura preventiva davant dels assentaments detectats al terreny, però els veïns alerten que el problema podria ser més greu. L’Associació de Veïns del Segle XX tem que la solució no passi per un simple reforç, sinó que calgui refer completament la plaça a causa de la inestabilitat del subsol i els possibles danys estructurals.
L’Ajuntament de Terrassa ha confirmat el tancament de les zones afectades per garantir la seguretat dels vianants. El consistori recorda que les obres són de promoció privada i que estan a l’espera que el promotor presenti, a principis d’any, els resultats d’un estudi tècnic i una proposta de reparació definitiva. “Potser l’han de refer tota”, apunta Salvador Pérez, de l’Associació de Veïns del Segle XX, que expressa incertesa sobre l’abast real dels danys. “S’està fent un estudi per determinar l’afectació. Un cop es conegui, es dirà si només cal reparar mitja plaça o si cal tornar-la a fer del tot, que és el que podria acabar passant”, adverteix.
Segons els veïns, el problema té un doble origen que fa difícil una solució superficial. D’una banda, el flux d’aigües subterrànies, especialment al sector del carrer del Pare Font, ja va generar complicacions durant la urbanització de la plaça i la fase de fonamentació dels habitatges; de l’altra, el pas constant de camions pesants i formigoneres, que han fet servir la plaça ja urbanitzada com a via de pas per a les obres dels blocs adjacents. “La meitat de la plaça s’està enfonsant, fa com una panxa. El ferm no ha aguantat”, descriu Pérez, que lamenta que, després de 18 anys reclamant-lo, el veïnat encara no pugui gaudir plenament de l’espai.
Qui pagarà la reparació?
Mentre l’estudi del subsol ha de determinar si caldrà aixecar tot el paviment, els veïns auguren un debat entre la promotora de la urbanització (Metrovacesa) i els constructors dels blocs de pisos per decidir qui haurà d’assumir el cost de la reparació. A més, l’entitat veïnal dona per fet que les obres de reparació no començaran immediatament. “Suposem que s’esperaran a acabar els habitatges. No crec que s’hi posin abans, perquè fins que no deixin de passar camions, si ho arreglen, ho tornaran a trencar”, explica Pérez. Els veïns, però, exigeixen que un cop finalitzada l’edificació privada, es garanteixi una solució ferma perquè no s’hagi d’intervenir sobre el terreny “cada dos per tres”.
Un historial complex
L’espai que ocupava l’antiga fàbrica de gas del carrer del Gasòmetre i l’illa formada pels carrers de Roger de Llúria, Gibert i Pare Font acumula anys d’entrebancs. El solar, cedit el 2011 per ubicar-hi els barracons del Sala i Badrinas, es va haver de desallotjar per la presència d’un antic dipòsit de quitrà. Tot i l’acord del 2018 perquè la promotora descontaminés i urbanitzés l’espai a canvi d’urbanitzar i construir-hi 98 pisos (30 dels quals públics) als carrers del Gasòmetre i del Pare Font, les obres es van tornar a aturar el 2022 per la troballa de restes patrimonials i, posteriorment, per filtracions d’aigua com les que ara han provocat nous assentaments. “Se sabia que l’aigua subterrània del subsol afectava no només la plaça inaugurada el 2024, també la construcció del pàrquing dels pisos. Quan sortien els camions, hi havia molta aigua”, apunten els veïns.
Aigües subterrànies
La zona, especialment a tocar del carrer del Pare Font, té un fort flux d’aigües subterrànies. Durant la construcció dels fonaments dels pisos ja va caldre bombar aigua contínuament, un fet que, segons els veïns de l’associació del Segle XX, “s’hauria d’haver previst”, també en el projecte d’urbanització de la plaça, que va costar prop de 2 milions.