Can Barba transforma 25.000 tones de residus orgànics l’any en energia renovable

La planta de biometanització de Can Barba, gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, tracta anualment prop de 25.000 tones de residus orgànics que transforma en recursos i energia renovable. En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, el Consorci ha volgut posar en valor el paper d’aquesta instal·lació com a clar exemple d’economia circular aplicada a la gestió municipal.
Actualment, l'equipament produeix més de 3.100 MWh d’energia elèctrica renovable cada any, una quantitat que equival al consum elèctric anual d'unes 900 llars. Aquesta energia s’obté a partir del biogàs generat durant el procés de tractament de la fracció orgànica. Això permet aprofitar energèticament les restes i reduir l’ús de fonts d’origen fòssil. D'aquesta manera, la instal·lació esdevé una peça clau en el model de gestió de residus de la comarca, ja que contribueix a tancar el cicle de la matèria i a convertir un residu quotidià en un recurs amb valor ambiental i energètic. Per garantir el bon funcionament del procés i la qualitat dels recursos obtinguts, l'ens subratlla que la correcta separació per part de la ciutadania és essencial.
El salt cap al biometà
En els pròxims anys, Can Barba farà un pas endavant amb la diversificació dels usos del biogàs produït mitjançant la generació de biometà. Per fer-ho possible, el Consorci per a la Gestió de Residus va adjudicar el passat mes de març la nova planta de biometanització de Can Barba per més de 100 milions d'euros. Aquesta nova infraestructura a Terrassa esdevindrà una peça clau per a la producció d'energia verda al Vallès Occidental i permetrà que el gas renovable es pugui injectar a la xarxa de distribució per utilitzar-se en substitució del gas fòssil, fet que obre noves oportunitats per avançar cap a un sistema energètic més net, flexible i resilient.
L'evolució permetrà incrementar l’aprofitament dels residus, produir energia renovable adaptable a diferents usos, reduir el consum de combustibles contaminants i contribuir de manera activa a la descarbonització. Alhora, l'actuació reforça el compromís del Consorci "amb un model de gestió més sostenible i alineat amb els objectius europeus de transició energètica."
Aprofitant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, el principal esdeveniment europeu dedicat a les energies renovables impulsat per la Comissió Europea, el Consorci reivindica el paper de les administracions locals i supramunicipals. La institució demana "un impuls" a les "solucions concretes" que connecten la gestió diària dels residus amb la generació d’energia renovable.