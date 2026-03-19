El Consorci per a la Gestió de Residus adjudica la nova planta de biometanització de Can Barba per més de 100 milions d’euros

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha fet un pas afirmatiu en la modernització de les seves infraestructures amb l’adjudicació del contracte per a la nova planta de biometanització de Can Barba, a Terrassa. Aquest projecte, estratègic per al territori, ha estat adjudicat a la UTE formada per PreZero Gestión de Residuos, S.A. i Constructora de Calaf, S.A.U., després d’una licitació pública amb una alta participació d’empreses especialitzades.
L’adjudicació comporta una inversió global de 105,8 milions d’euros i inclou tant la construcció de les noves instal·lacions com la seva explotació durant un període inicial de 10 anys, en un contracte de concessió amb una durada màxima de 12 anys.
La futura planta permetrà optimitzar el tractament de la fracció orgànica mitjançant un procés de digestió anaeròbia. Aquesta tecnologia transformarà els residus en biogàs, que posteriorment es convertirà en biometà, un combustible renovable que contribueix directament a la descarbonització del sistema energètic i a la reducció de l’impacte ambiental.
Amb aquest projecte, el Consorci pretén refermar el seu compromís amb el model d’economia circular, alineant-se amb els objectius europeus de reducció d’emissions. La planta de Can Barba esdevindrà així una peça clau per a la gestió sostenible i la producció d’energia verda al Vallès Occidental.