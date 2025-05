Can Boada torna a l'Edat Mitjana aquest cap de setmana

Sembla que la ciutat de Terrassa compti amb una màquina del temps. Unes setmanes després de la Fira Modernista, en la qual els carrers del Centre van tornar al 1900 de Lluís Muncunill, el barri de Can Boada ha anat més enllà en la història i s'ha plantat a l'Edat Mitjana. Banderoles quadrades amb emblemes de famílies nobles, colors foscos tant en la roba com en les mateixes parades comercials i ganes de fer safareig amb els veïns després d'una setmana dura de treball han estat els catalitzadors d'aquest viatge en el temps.

De fet, a les desenes de paradetes que s'han aixecat a la plaça de Lluís Companys només els faltaven carros tibats per cavalls i mules, a més de brutícia i rates, per semblar-se a un mercat medieval com els que surten a les pel·lícules. En ell s'hi venia de tot: des de pa artesanal fins a objectes utilitzats per a l'ocultisme, passant per unes bufandes d'en Lamine Yamal i unes cremes rejovenidores poc medievals però que igualment atreien l'atenció dels potencials clients. De totes maneres, l'ambientació també s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de paradistes i assistents de vestir-se com si fossin camperols, artesans, nobles, mercaders i soldats.

Una de les persones que ha anat vestit expressament per a la ocasió ha estat en Max, que ha tret la pols de la disfressa de cavaller que va fer servir al carnestoltes per contriburi a l'escenificació. De fet, s'ha endinsat tant en el seu paper que, juntament amb el seu germà, ha sortit victoriós d'un combat amb espases contra el seu pare, en Marcos. "Som uns grans aficionats a aquesta part de la història", explica el vençut. I no és per menys: ell és professor d'història d'un institut i ha transmès la passió pels temps passats als seus fills, igual que va fer la seva mare amb ell. Fins i tot, explica en Marcos han arribat a anar a l'Aragó perseguint fires medievals.

El pare de família posa en valor que hi hagi moltes atraccions per als més petits: "Les hem recorregut totes i s'ho han passat pipa", riu. Primer han anat al castell de la plaça Lluís Companys i després s'han desplaçat a la plaça d'Agustí Bartra per pujar-se als cavallets i als llits elàstics. Les últimes parades d'aquest recorregut han estat, per una banda, l'arena de combat on, malauradament per al pare, els fills l'han vençut amb certa solvència, i el fotocol per tenir un record de l'aventura que han viscut en el dia d'avui.

Qui també ha assistit a la Fira Medieval pels petits de la família ha estat la Marta, que ha acudit a veure a la seva filla ballar versions "medievalitzades" de cançons famoses dels darrers anys. Ha intentat vestir-se com una minyona per combinar amb la disfressa de la seva filla, que anava de donzella, però per falta de temps no li ho ha permès. De qualsevol manera, tota la família ha gaudit de la festa i les parades i la mare ha demanat que l'any que ve hi hagi "encara més activitats per als nens", els quals ha definit com "els vertaders protagonistes" de la fira.