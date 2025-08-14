Tall de trànsit del carrer Arquimedes per treballs de clavegueram

L'Ajuntament de Terrassa ha comunicat que, amb motiu dels treballs d’inspecció de la xarxa de clavegueram, emmarcats en el Projecte de Transició i Millora en l’Eficiència del cicle de l’Aigua – EFIAIGUA, finançat per l’ajut europeu PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) de digitalització del cicle de l’aigua, del dilluns 18 al divendres 22 d'agost es produiran talls de trànsit al carrer d'Arquimedes.\r\n\r\nEl consistori ha anunciat que els talls seran intermitents, dinàmics i en punts concrets, en funció de l'evolució dels treballs. Tanmateix, es preveuen congestions i, per aquest motiu, es recomana utilitzar vies de circumval·lació com l'avinguda d'Àngel Sallent, la Ronda de Ponent i l'autovia B-40 per accedir al passeig del Vint-i-Dos de Juliol i a la zona nord del nucli urbà.\r\n