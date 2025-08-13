Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 15:57
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 16:28

La ciutat és buida. Milers de terrassencs gaudeixen d'aquest mes d'agost arreu del món. Ens continuen arribant infinitat de fotografies per al concurs de Diari de Terrassa.

El concurs de fotos d’estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti és tot un èxit! Aquest dimecres us oferim una nova selecció de l’estiu que estan vivint alguns dels nostres lectors, distribuïts per diferents punts del globus. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi. 

Carmen Gómez
  • Passejant i connectant amb el silenci a Arcos de la Frontera, Cadis -
Pilar Román
  • Imatge de família a Valdavido, Lleó -
Trini Reyes
  • Una bossa amb el nom de Terrassa en una platja a Maputo, Moçambic -
Aleix Castro
  • Terrassenquisme extrem al mont Batur, a Bali, Indonèsia -
Raúl Ropero
  • Gaudint de la bellísima ciutat de Porto -
Valentí Ródenas
  • -
Noemí Andrés
  • -
Laura Aguilar
  • Processó de la Virgen de las Nieves, a Arcos de la Frontera, Cadis -
Anna Salazar
  • La placidea d'un vell poble castellà, Pedraza, a Segòvia -
Viviana Delgado
  • Un estiu a Lloret de Mar -

