FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali

La ciutat és buida. Milers de terrassencs gaudeixen d'aquest mes d'agost arreu del món. Ens continuen arribant infinitat de fotografies per al concurs de Diari de Terrassa.
El concurs de fotos d’estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti és tot un èxit! Aquest dimecres us oferim una nova selecció de l’estiu que estan vivint alguns dels nostres lectors, distribuïts per diferents punts del globus. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi.