FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel

Publicat el 14 d’agost de 2025 a les 16:29
Actualitzat el 14 d’agost de 2025 a les 16:37

Els nostres lectors continuen gaudint aquest mes d'unes merescudes vacances, repartits arreu del món. Ens continuen arribant infinitat de fotografies per al concurs de Diari de Terrassa. Us n'ensenyem les millors.

El concurs de fotos d’estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti és tot un èxit! Aquest dijous us oferim una nova selecció de l’estiu que estan vivint els egarencs. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Terrassencs per tot el món

Postals d'un estiu global

El concurs de l'estiu ja és en marxa

Isabel Garcia
  • Un arbre embruixat al Pozo de las Nieves, a La Garganta, Càceres -
Mariona Bach
  • La Mariona, el Jonathan i el seu conill Zeus, al Mirador d'Escrig, entre Bagà i Gisclareny -
Anabel Herrero
  • La Valentina mentre el sol se'n va a dormir a Deltebre -
Pilar Álvarez
  • Descansant a la platja de Kuta, al sud de l'illa de Bali, Indonèsia -
Luis Montejo
  • Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonèsia -
Hugo López
  • La cultura popular, entre Normandia i Bretanya, al Mont Saint-Michel -
Carlos Gómez
  • Venècia, sempre Venèzia -
Jordi Pastallé
  • Pare i filla en aigües de Creta -
Iris Bigordà
  • Platja de l'Eucalipto, Deltebre: -
Fina Preixens
  • Admirant les coves d'Altamira, a Santillana del Mar, Cantàbria -

