FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel

Els nostres lectors continuen gaudint aquest mes d'unes merescudes vacances, repartits arreu del món. Ens continuen arribant infinitat de fotografies per al concurs de Diari de Terrassa. Us n'ensenyem les millors.
El concurs de fotos d’estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti és tot un èxit! Aquest dijous us oferim una nova selecció de l’estiu que estan vivint els egarencs. Aviat anireu veient-ne més! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi.
