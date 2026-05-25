El PSC acusa el govern de "falta de previsió" amb el menjador escolar i exigeix més control en el nou contracte

El PSC presentarà al ple de maig un conjunt de propostes sobre menjadors escolars, conciliació familiar, suport a les famílies en situacions de dol sobtat, defensa dels treballadors de Ficosa, benestar animal i participació ciutadana. Així ho han explicat el portaveu adjunt del grup municipal socialista, Javi García, i el regidor Carlos Lázaro. El tema central ha girat, però, al voltant de la gestió dels menjadors escolars, coincidint amb l'inici dels treballs previs de la nova licitació del servei.
García i Lázaro han criticat durament la decisió de l'equip de govern de prorrogar el contracte actual com a mínim un any més, una mesura que afecta 5.000 alumnes i 500 persones treballadores de les escoles de Terrassa. En aquest sentit, Javi García ha recordat que al mes d'abril l'executiu va assegurar en comissió informativa que el servei funcionava correctament, tot i que al febrer ja hi havia queixes sobre aquesta qüestió, tal com va avançar el Diari.
Segons ha explicat el portaveu adjunt del PSC, només tres dies després d'aquestes declaracions en comissió informativa, l'alcalde va sorprendre'ls anunciant a través de les xarxes socials l'obertura d'un expedient informatiu a l'empresa adjudicatària per possibles incompliments detectats al servei. Davant d'això, el candidat socialista ha retret que "Terrassa necessita tornar a tenir un projecte de ciutat amb lideratge, capacitat de planificació i ambició per afrontar els reptes de futur".
Per al PSC, aquesta licitació representa una oportunitat per reforçar la qualitat dels menjadors escolars, incrementar els mecanismes de control i garantir la participació de la comunitat educativa en l'elaboració dels futurs plecs. "Quan parlem de menjadors escolars no estem parlant només d'alimentació. Estem parlant de salut, d'educació, de conciliació i d'igualtat d'oportunitats", ha afirmat García.
En aquest sentit, Carlos Lázaro ha detallat que exigeixen la implicació directa del Consell Escolar Municipal, de les comissions de menjadors de cada escola i dels sindicats, a més de transparència en la distribució econòmica del servei. També demanen que el monitoratge s'incorpori als centres dos dies abans de l'inici del curs per poder preparar el projecte educatiu i coordinar-se amb les direccions. En paral·lel, reclamen que la figura tècnica de supervisió de l'Ajuntament tingui més presència diària, actualitzi els protocols i que les direccions de les escoles coneguin les actes d'inspecció. Tot plegat, ho han inclòs en la moció que presentaran al ple d'aquest divendres.
Indústria, benestar animal i suport social
A més de la iniciativa sobre menjadors escolars, el PSC presentarà la proposta per a la creació del servei municipal de canguratge, una mesura destinada a facilitar la conciliació familiar i laboral de moltes famílies terrassenques. També demanen la creació de la xarxa municipal "Terrassa Cuida", destinada a coordinar serveis socials, sanitaris i d'emergències per acompanyar les famílies en situacions de mort sobtada. "Volem una Terrassa que cuidi les persones. Això significa ajudar les famílies a conciliar, donar suport als qui passen per moments difícils i garantir serveis públics de qualitat", ha destacat García.
En l'àmbit de l'ocupació, el PSC presentarà una proposta de suport als treballadors de FICOSA davant la incertesa sobre el futur de la planta de Viladecavalls. Els socialistes volen defensar cada lloc de treball i refermar la seva aposta per la reindustrialització del Vallès Occidental. El portaveu adjunt socialista ha manifestat que "la indústria forma part de la identitat de Terrassa i no podem permetre que centenars de famílies visquin amb incertesa; defensarem cada lloc de treball i continuarem apostant per la reindustrialització del Vallès Occidental".
Finalment, el PSC de Terrassa ha impulsat conjuntament amb Esquerra Republicana una proposta orientada a recuperar el diàleg i la convivència a la plaça Rosa Mora després dels conflictes generats al voltant de la prova pilot de lliure circulació de gossos. La proposta arriba després que més de 1.200 veïns i veïnes hagin expressat la seva posició sobre aquesta qüestió i reclama la creació d'una taula de treball i mediació per trobar una solució consensuada. La formació també impulsarà una proposta per reforçar la gestió ètica de les colònies felines aprofitant les noves línies d'ajudes estatals.