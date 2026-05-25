La contractació cau un 6% a l’abril al Vallès, però creix un 8,7% en un any

La contractació al Vallès Occidental va registrar a l’abril un comportament mixt: descens respecte del mes anterior però evolució positiva en comparació amb l’any passat. En concret, es van formalitzar 20.353 contractes, una xifra que representa una caiguda del 6% respecte al març (1.302 contractes menys), però un increment del 8,7% en relació amb abril de 2025.
Segons recull l'últim informe d'indicadors de seguiment del mercat de treball de l'Observatori del Vallès Occidental, del total de contractes, el 41,7% (8.494) van ser indefinits i el 58,3% (11.859), temporals. En l’evolució mensual, totes dues modalitats van disminuir: la contractació indefinida va caure un 8,8% i la temporal un 3,9%.
Pel que fa a l’estructura, els contractes indefinits ordinaris van representar el 38,7% del total, mentre que els eventuals van arribar al 39,2%.
En canvi, en termes interanuals el comportament és positiu. Respecte a l’abril de 2025, la comarca va sumar 1.623 contractes més, amb un augment del 14,2% en la contractació indefinida i del 5% en la temporal.
En paral·lel a aquestes dades, l’activitat dels expedients de regulació d’ocupació (ERO) va afectar 137 persones durant el mes d’abril, a través de 8 procediments registrats a la comarca. Les mesures aplicades van incloure suspensions de contracte (4 expedients i 58 afectats), reduccions de jornada (1 ERO i 10 treballadors) i extincions (3 procediments i 69 empleats).
Per municipis, les persones afectades es concentren principalment a Montcada i Reixac (53), Rubí (36), Barberà del Vallès (24), Santa Perpètua de Mogoda (11), Terrassa (10) i Castellbisbal (3).
Per sectors, la indústria acumula el pes principal de les afectacions (98 persones), seguida dels serveis (39).
En el conjunt de l’any, ja s’han registrat 24 expedients (9 de suspensió de contracte, 3 de reducció de jornada i 12 d'extinció) que han impactat 386 treballadors (118 per mesures de suspensió, 89 pe reduccions i 179 per extincions), amb un predomini clar de les indústries manufactureres, que acumulen 256 afectats.