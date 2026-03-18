Can Palet ja fa dies que fa olor de festa. Després d'haver gaudit d'uns primers compassos molt actius —amb el concert dels infants de l’Escola Auró, la tradicional cursa popular, la caminada i diverses conferències i excursions que han servit per escalfar motors—, el barri encara ara la recta final de la seva celebració, sent la primera gran cita del calendari festiu de districtes d'aquest 2025 a la ciutat.
L'activitat no s'atura i aquest mateix dimecres 18 de març la gent gran és la protagonista amb el playback de la Peña de Can Parellada a les 17 hores. De cara a demà, dijous 19, la programació es diversifica amb una visita guiada a l'Arxiu Històric, ball amb Elisabeth Mayoral al Centre Cívic i la celebració de la Missa solemne de Sant Josep a les 20 hores. Divendres serà el torn de la música més coral amb les actuacions de l'Escola CEM i la Coral de Dones amb Iniciativa.
Un cap de setmana per viure al carrer
El plat fort, però, arribarà amb el cap de setmana, on la Plaça de Can Palet i el Centre Cívic Alcalde Morera es convertiran en el formiguer del barri:
Dissabte, 21 de març: El matí estarà dedicat al moviment, amb exhibicions de Goshindo i una gran marató de balls de saló, salsa i country. A la tarda, els més petits podran gaudir de l'espectacle de Jaume Ibars seguit d'una gran xocolatada, mentre que el vespre portarà el teatre d'improvisació i el tancament amb l'humor de Mayte Carreras.
Diumenge, 22 de març: El darrer dia de festa concentrarà l'essència de la cultura popular. A partir de les 10 hores, el barri s'omplirà amb la cercavila de Diables i el Bitxo, acompanyats per la força dels Minyons de Terrassa. El carrer Colom serà l'escenari de la Rambla Jove i la trobada de puntaires, mentre que la Cobla de Terrassa posarà el ritme de sardanes al migdia.
La traca final de la Festa Major la posaran les havaneres amb "Son de l'Havana" a les 19 hores al Centre Cívic, on no faltarà el tradicional rom cremat per acomiadar unes festes que tornen a demostrar la vitalitat del teixit associatiu de Can Palet.