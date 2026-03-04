“Terrassa ha de ser present al MWC per mostrar el talent que hi ha a la ciutat”

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, regidor d’Universitats, Transferència de Coneixement i Innovació, Joan Salvador, ha visitat aquest dimecres el Mobile World Congress, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Durant la visita, l’alcalde ha recorregut diversos estands d’entitats i institucions vinculades a Terrassa, com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Cambra de Comerç de Terrassa, el Leitat Technological Center i el Hub d’Innovació Social i Sanitària (HISS). La delegació municipal també ha mantingut contactes amb diverses empreses i professionals de la ciutat presents al congrés, alguns dels quals col·laboren activament amb l’Ajuntament en projectes estratègics de ciutat.
Segons ha destacat l’alcalde, “la visita al MWC ens ha permès contactar de primera mà i compartir experiències amb els professionals, empreses i organismes de Terrassa que hi participen”. Ballart ha subratllat que la presència al congrés “permet situar el nostre teixit empresarial i el talent local en un aparador global, al costat de les principals empreses i institucions del món de la tecnologia i la innovació”.
L’alcalde també ha remarcat que les empreses terrassenques presents al congrés “demostren, un cop més, la capacitat d’innovació, d’adaptació i de lideratge del nostre ecosistema econòmic”, amb projectes vinculats a àmbits com la digitalització, la indústria 4.0, les solucions intel·ligents i els serveis tecnològics avançats, que contribueixen a projectar el nom de Terrassa a escala internacional. Pel que fa a la presència d’entitats com la Cambra, Leitat o la UPC, Ballart ha posat en valor la seva tasca a la fira com a espai per “generar sinergies, captar possibles inversions i establir aliances estratègiques amb altres ciutats i agents econòmics”.
La visita institucional al Mobile World Congress s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de Terrassa de donar suport als agents del seu ecosistema innovador i reforçar la imatge de Terrassa com una ciutat innovadora, digital i amb capacitat de transferència de coneixement. “És una fira i un espai d’oportunitats, i Terrassa hi ha de ser present per mostrar el talent que hi ha a la ciutat i continuar tenint-hi un paper en el futur”, ha conclòs l’alcalde.