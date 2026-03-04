"S'està invertint moltíssim": el president d'FGC confirma cinc trens diaris Terrassa-Lleida

La connexió ferroviària directa entre Lleida i Terrassa serà una realitat de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), milorant-ne la infraestructura. El servei es posarà en marxa un cop es materialitzi el traspàs de catorze estacions de les línies RL3 i RL4 anunciat pel Govern de la Generalitat. Segons ha detallat el president de la companyia, Carles Ruiz Novella, la nova oferta consistirà en catorze circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals s'allargaran fins a arribar a Terrassa.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat ha parlat de les properes inversions i l'impacte del traspàs de les línies RL3 i RL4 en una jornada sobre mobilitat organitzada pel PSC a la ciutat.
A més d'aquesta nova connexió intercomarcal, FGC preveu millores directes per a la xarxa local. "S’està invertint moltíssim en el sistema ferroviari", ha subratllat el president durant la presentació de la radiografia actual i futura de la xarxa.
La importància d'anticipar-se al creixement urbà
Aquestes novetats s'han presentat durant la ponència "La mobilitat ferroviària: reptes de futur", celebrada en un espai de debat obert a la seu dels socialistes terrassencs. L'acte ha servit per posar sobre la taula les necessitats de mobilitat de la ciutat dins l'entorn del Vallès Occidental i del país.
El primer secretari del PSC Terrassa, Adrián Sánchez, ha justificat la trobada per la necessitat de fer sentir la veu de la ciutat en els òrgans supramunicipals, ja que "tot el que passa a Terrassa no es decideix només a l’ajuntament". En relació amb les inversions d'FGC, Sánchez ha remarcat que el creixement demogràfic del municipi exigeix acció: "Milers de persones utilitzen cada dia la línia del Vallès; això ens obliga a anticipar-nos, planificar i executar les inversions necessàries perquè els serveis públics continuïn sent eficients".
La trobada, que ha recollit diverses propostes ciutadanes amb voluntat constructiva, ha estat moderada per Rosa Sanz, cap de l’àrea de formació, debat i programes de l’executiva socialista local.