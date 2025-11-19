Càritas Terrassa rep el suport de la Fundació ”la Caixa” per impulsar un projecte per a joves vulnerables

Una desena de joves d’entre 16 i 25 anys que es troben en situació de vulnerabilitat participen en el projecte “Vivim aquí, som d’aquí”, un taller prelaboral impulsat per Càritas Diocesana de Terrassa que ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa” a través de CaixaBank. Molts d’ells han arribat recentment al país, no disposen de la documentació necessària per accedir a formació reglada o es troben en processos administratius que allarguen la seva entrada al mercat laboral.
El taller busca donar-los una primera oportunitat. Ho fa amb formacions pràctiques d’hostaleria, petits arranjaments, cuina i classes de català, combinades amb sortides culturals i xerrades sobre temes socials com la perspectiva de gènere o el medi ambient. L’equip el formen una tècnica social, una coordinadora i un grup de deu persones voluntàries que acompanyen els joves en aquest procés.
Segons expliquen des de Càritas, el programa actua com un pont entre l’escola i la vida adulta. Quan els participants aconsegueixen regularitzar la seva situació i obtenir el NIE, l’entitat els continua acompanyant per accedir a cursos ocupacionals i a possibles ofertes d’empreses que col·laboren amb el projecte.
El taller es financia en part gràcies al suport de la Fundació “la Caixa”, canalitzat mitjançant CaixaBank, que col·labora amb entitats socials del territori. En el cas de Terrassa, aquest suport permet mantenir un espai que, segons els responsables, “evita que molts joves quedin al marge per motius que no depenen d’ells”. Només el 2024, es van impulsar prop de 5.625 projectes de gairebé 5.300 entitats socials arreu de l’Estat.