Carlota Menéndez renuncia com a regidora del PSC a Terrassa

Carlota Menéndez Plans, regidora del PSC a l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa, presentarà la seva renúncia al càrrec en el ple municipal del proper divendres. Segons ha comunicat la cap del grup socialista, Eva Candela, a la Junta de Portaveus d'aquesta tarda, Menéndez deixa l’acta "per una decisió personal" i "d'acumulació de tasques".
Segons ha dit Candela, ella mateix n’explicarà els motius en la sessió plenària. Carlota Menéndez (Terrassa, 1960), doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, ha estat fins ara la regidora de més edat del plenari en aquest mandat.
El relleu al grup socialista l’assumirà Carles Lázaro (Barcelona, 1959), que ja va ser regidor durant el mandat anterior. Lázaro és mestre de primària i diplomat en Pedagogia Terapèutica.
Defensa del model educatiu en català i Gaza
Aquest setembre, el ple municipal de Terrassa debatrà diverses mocions d’actualitat política i social. ERC, Junts, PSC i Tot per Terrassa (TxT), a proposta dels republicans, defensaran un acord de Junta de Portaveus de rebuig a la sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que qüestiona el model educatiu en català.
Alhora, la situació a Gaza també tindrà un pes destacat a la sessió. Les quatre formacions treballen per consensuar un text conjunt que expressi el rebuig al conflicte i el suport al poble palestí.
Tenen tota la setmana vinent per acordar-ne el contingut i el format. Paral·lelament, aquests grups també ratificaran la decisió d’hissar la bandera palestina davant de la façana de l’Ajuntament. La portaveu del PP, Marta Giménez, ha qüestionat que s’hagi actuat abans de l’acord formal. En aquest sentit, el tinent d’alcalde Xavier Cardona ha defensat que l’equip de govern tenia potestat per fer-ho.
Entre les propostes d’acord de Junta de Portaveus, el PSC en presentarà dues més: una per promoure una ciutat lliure d’edatisme i una altra per donar suport a la reducció de la jornada laboral. Per la seva banda, TxT i Junts proposen un text de suport als serveis de protecció civil.
Pel que fa a les propostes de resolució, l’Alcaldia proposa atorgar la Medalla d’Honor de la ciutat a la Policia Municipal. El PSC vol garantir que les instàncies veïnals es responguin en un màxim de 30 dies. ERC reclama revertir les retallades en educadores i personal de suport a les escoles. El PP proposa ampliar les excepcions per circular per la Zona de Baixes Emissions a tots els conductors empadronats a la ciutat. Vox, per la seva banda, defensarà eliminar l’ensenyament d’àrab en els centres educatius, malgrat que no consta que s’imparteixi a cap escola de Terrassa.