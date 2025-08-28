CARRERS DE TERRASSA | Un valedor de diverses llavors

Carrer d'Ubach i Soler
Districte: 5
Barri: Sant Pere
Longitud: 154 metres
Codi postal: 08226
Numeració: Senars, de l’1 al 19, i parells, del 2 al 5
D’emprenedors n’hi ha hagut de tota la vida, però el terme ha tingut fortuna en els últims anys, com si algú hagués descobert la sopa d’all sense all, que deia el professor de l’Escola Pia Lluís Alcobé. Altres mots, com resiliència o com implementar, també van fer-se servir més que les mascaretes durant la pandèmia fa uns pocs anys. Emprendre, doncs, no és cap novetat i, gràcies a l’empenta de moltes persones, es van crear indústries, negocis i entitats que han perdurat en el temps o que, si més no, van tenir la seva rellevància en èpoques més pretèrites.
Antoni Ubach i Soler (Casa de l’Obac, 1833 - Terrassa, 1902), va ser, en gran part, un d’aquests emprenedors perquè va participar en la creació de diversos projectes convertits en entitats de diversa índole. Tot i que a la pàgina del consistori se l’anuncia com a “propietari i prohom terrassenc”, segur que aparèixer a un carrer de la ciutat també se li va atorgar per la seva qualitat de fundador.
Ubach i Soler, segons la web de l’Ajuntament, va ser “cofundador de la Caixa d’Estalvis de Terrassa i del Banc de Terrassa, del qual fou president; fundador de l’Associació de Sant Vicenç de Paül; va portar les germanes Josefines a Terrassa; i cofundador, amb Tobella Pi de la Serra, de la primera estació ampelogràfica d’Espanya”.
L’acta de desembre
A l’acta del 4 de desembre de 1929 en la qual es confirmava que es posava aquest nom a un carrer, es detallava la seva ubicació, al segon carrer “paral·lel al Nord, de la línia dels ferrocarrils del Nord d’Espanya, que va d’oest a est del torrent de Vallparadís al camp”. És una descripció que no se sap si aclareix molt bé on està situat o, al contrari, confon del tot a qui intenti endevinar-ho. El carrer Ubach i Soler, des de llavors, no va patir cap canvi, ni al període de la República ni després del final de la Guerra Civil. I encara es manté, com el seu nom a un Institut Escola.