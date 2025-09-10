El carril per a bicis i vianants de la carretera de Matadepera arribarà fins a la zona del Parc Audiovisual

Terrassa disposarà d’un nou itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-1221, popularment com carretera de Talamanca, entre la rotonda d’intersecció amb la carretera de Matadepera (BV-1275), on es troba el nou complex comercial, i el Camí del Mas Rubial. El projecte, presentat aquest matí, permetrà ampliar el carril ja existent amb un nou tram de 950 metres que acabarà connectant Terrassa amb Matadepera, la zona del Parc Audiovisual i el barri de la Verge Montserrat. Una zona per on passen diàriament més de 13.000 vehicles.
El nou vial estarà format per un carril de vianants de dos metres d’amplada i un carril bici de dos metres i mig. El projecte preveu també la instal·lació de nou enllumenat, sistemes de drenatge, plantació d’arbres i arbustives, hidrosembra, així com la renovació de trams de canonades d’aigua i gas natural afectats per les obres. El pressupost de licitació ascendeix a 805.089,63 euros, amb un termini previst de set mesos un cop iniciats els treballs, que podrien començar a finals del 2026.
Coordinació en favor de la sostenibilitat
La presentació ha comptat amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el regidor de Mobilitat, Xavier Cardona; la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba; i la tinenta d’alcalde Patricia Reche. També hi han assistit l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, i representants de la Diputació de Barcelona, que cofinança el projecte juntament amb l’Ajuntament de Terrassa.
Ballart ha destacat la importància estratègica de la zona, on es troben diversos equipaments clau: “Tenim el Parc Audiovisual de Catalunya, que es troba en ple procés de creixement, i això genera una mobilitat intensa de persones cada dia. En aquesta mateixa zona també hi trobem espais molt concorreguts com l’Euncet i Leitat, i aquest projecte millora substancialment la mobilitat cap a aquests equipaments. És una aposta clara per una mobilitat sostenible, segura i saludable.”
Per la seva banda, l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, ha subratllat els beneficis per a la salut i la qualitat de vida: “Entenem que la viabilitat d’una xarxa que permeti desplaçar-se caminant o amb bicicleta és absolutament imprescindible. Són infraestructures que contribueixen directament a la salut de les persones i, a la llarga, això també es tradueix en una millora a les sales d’espera dels hospitals.” Montagut també ha celebrat que el projecte reforci la voluntat d’impulsar més carrils bici i de passeig arreu del territori.
Des de la Diputació, el diputat i president delegat de l’àrea d’Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, ha remarcat la importància de la col·laboració institucional: “Trepitjar territori sempre és positiu. Ens permet escoltar les demandes que ens fan els alcaldes i seguir construint un país superconnectat, tant per carretera com per carrils bici i vianants. Seguirem treballant perquè aquesta xarxa vagi creixent, i perquè aquests 1.500 quilòmetres de carreteres estiguin el màxim connectat possible amb carrils sostenibles.”
El nou tram donarà continuïtat al primer carril Terrassa–Matadepera, inaugurat el 2020, i consolida una xarxa que vol promoure els desplaçaments actius i reduir la dependència del vehicle privat. En aquest sentit, Ballart ha recordat que ja s'està treballant en vies com les que connecten Terrassa amb Viladecavalls o Sabadell.