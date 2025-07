Castells de gamma extra a la diada de Festa Major a Terrassa

Castells de gamma extra a una diada castellera de Festa Major que ha quedat una mica marcada per la caiguda dels Castellers quan intentaven la seva primera estructura de la matinal, cosa que ha provocat que alguns dels seus membres haguessin de necessitar la intervenció dels serveis sanitaris. Aquest ensurt ha fet endarrerir la jornada, que ha acabat més tard del previst. A més dels blau turquesa i Minyons, també ha participat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els convidats en aquesta edició.

La jornada ha començat amb l'entrada al raval dels pilars. Els Castellers han trencat el foc, però no els hi ha sortit bé. La seva aposta, molt ambiciosa, era el seu primer 4 de 8 de la temporada, que ha fet llenya i que ha deixat a alguns dels seus integrants ferits. Això ha endarrerit la següent actuació, ja que la plaça s'ha quedat sense serveis mèdics i s'ha hagut s'esperar a que tornessin.

Els Minyons, els següents en participar, han construït un 2 de 9 amb folre i manilles impecable. La colla que dirigeix Albert Pérez ha completat l'execució d'aquest castell amb molta solvència, i s'ha guanyat la primera gran ovació de la matinal. En el seu primer intent, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha dut a terme amb molta destresa un 4 de 9 amb folre.

De nou han aparegut en escena els Castellers, dirigits per Rafael Català, que s'han refet de l'ensurt d'abans amb l'intent del 4 de 8 que no han pogut reeixir amb èxit. En aquesta ocasió, els blau turquesa han dissenyat un 4 de 7 amb agulla amb garanties que han pogut descarregar sense cap dificultat.

El 4 de 7 amb agulla que han construït els Castellers

Nebridi Aróztegui

A la segona ronda dels Minyons, s'han proposat una opció encara més d'alta volada que l'anterior, el 5 de 9 amb folre, un castell que feia una dècada que no executaven a la Festa Major de la ciutat. Si bé la cola malva l'ha pogut carregar amb moltes garanties, no ha pogut completar-lo del tot i, finalment, no l'ha descarregat.

Ha tornat a actuar la Colla Vella dels Xiquets de Valls, en la seva segona edificació, ha optat per un 3 de 9 amb folre amb certa inestabilitat i que no han acabat de coronar. Els Castellers, a la tercera ronda, han provat un 7 de 7 que des del passat mes d'abril no l'intentaven. La colla blau turquesa ha completat la construcció amb molta traça.

La tercera actuació dels Minyons ha buscat construir un 3 de 9 amb folre, estructura que han descarregat amb una gran seguretat i una autoritat incontestable. Pel que fa a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, han tornat a apostar per un 3 de 9 amb folre que a la segona ronda no havien pogut executar i han pogut recuperar-se amb una construcció ben resolta.

Han tornat els Castellers al raval, amb un 5 de 7, el seu setè de la temporada, que han desenvolupat amb escreix. També ha tingut una nova oportunitat la colla vallenca, que ha triat un 7 de 8 per acabar. En el segon intent, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha complert el seu repte de manera airosa. Amb els pilars de 6, s'ha posat el punt final a la jornada castellera.