Terrassa

FOTOS | El concurs de l'estiu: Berlín, Sevilla i els Dolomites

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’agost de 2025 a les 13:20

Continuen arribant fotos per participar en el concurs fotogràfic de l'estiu del Diari de Terrassa i Raventós Basagoiti.

Encara queden tres setmanes per participar al concurs de fotos d'estiu del Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti.

Aviat anireu veient més entregues! Recordeu que teniu temps fins a l'11 de setembre per a participar-hi

Consulteu també la resta de galeries:

FOTOS | El Concurs de l'estiu: l'Argentina, el Marroc i el castell de Carcasona

FOTOS | El concurs de l'estiu: Tòquio, els Picos de Europa i Tànger

FOTOS | El concurs de l'estiu: La Ràpita, Seül i la República Dominicana

FOTOS | Venècia, Indonèsia i el Mont Saint-Michel

FOTOS | El concurs de l'estiu: Arcos de la Frontera, Moçambic i Bali

FOTOS | Més fotos a concurs: Tunísia, Perú, Valladolid i S'Agaró

FOTOS | El concurs de fotos del Diari de Terrassa

Terrassencs per tot el món

Postals d'un estiu global

El concurs de l'estiu ja és en marxa

Núria Guillamon
  • Un tros del mur de Berlín i una mà amb la polsera de la Masia Freixa -
Sandra Lozano
  • La calor dona una treva a la plaça d'Espanya, a Sevilla -
Cristhian Herrera
  • Creuant els Dolomites de punta a punta -
Manoli
  • Repte aconseguit: 124 quilòmetres en sis dies. Plaça de l'Obradoiro, Santiago -
Daniel Sánchez
  • Capturant la sortida del sol al camí de ronda de l'Ametlla de Mar -
Iris Pallarès
  • El gorg de la Bauma, a Campdevànol, Ripollès -
Maria Alcaraz
  • Terrassa frega els 30 graus el dilluns 18 d'agost -
Tenti Cañasveras
  • "La mar ho cura tot": Platja de Son Bou, Menorca -
Xavi Martí
  • Dibuixant i refrescant-se a la piscina -
Jordi Puig
  • Seguint les traces del Quixot. Mata del Cuervo, Castella la Manxa -

Notícies recomenades