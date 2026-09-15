Terrassa ratifica l’exigència del ramal oest a la B-40

El govern de Terrassa manté intactes les línies vermelles sobre el traçat de la futura ronda Nord fins a Sabadell. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar portar la via fins a Granollers per descongestionar la B-30, l’executiu local ha reiterat aquest dilluns l’exigència d’un ramal a les Aymerigues dins d’un model de ronda urbana i no d’autopista. “Jo em ratifico, perquè tenim una necessitat urgent de treure aquest trànsit de pas a l’interior de la nostra ciutat”, ha assegurat Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat.
La qüestió ha arribat a la comissió de Territori de la mà de Pep Forn, regidor d’ERC, que ha contraposat l’avís del govern local amb el que va dir Illa tres dies més tard. Segons Forn, aquesta aposta dibuixa “una autopista al nord de la nostra ciutat”. “Estan defensant coses diferents”, ha conclòs el republicà. Cardona ha sumat a la urgència de treure el trànsit de pas la de resoldre l’encaix viari al nord del terme. Ha recordat que el trànsit acaba desembocant a la carretera de Matadepera. “Com a ciutat és urgent que ho puguem resoldre”, ha remarcat.
L’Ajuntament treballa des del 2023 en una proposta de traçat consensuada amb Sabadell, que ara analitza l’equip redactor designat per la Generalitat amb els equips tècnics de les dues ciutats. Cardona ha recordat la broma de Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell: “per una vegada, hi anem a una”. Ara s’espera que mogui fitxa el Govern: “La proposta definida per la Generalitat encara no existeix”, ha insistit Cardona, que confia que la Generalitat presenti un traçat en els propers mesos, quan es concretarà el nombre de carrils. Està previst que les màquines entrin el 2028.