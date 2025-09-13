Cauen 46 mil·límetres d'aigua en una hora a Terrassa

El dissabte ha estat objecte d'un nou episodi de xàfecs que han deixat a la ciutat unes acumulacions de precipitacions importants. En tan sols una hora han caigut 46 mm d'aigua a Terrassa, segons ha recollit l'estació meterològica del Meteocat a la ciutat. Aquesta mateixa estació també ha detectat que en tan sols 30 minuts la temperatura s'ha rebaixat més de 8 graus centígrads.
Un front que ha afectat l'Anoia i el nord del Vallès Occidental han causat aquests ruixats i han generat algunes afectacions. Segons dades confirmades pel Diari de Terrassa, els Bombers de la Generalitat han rebut 58 avisos a la regió d'emergències metropolitana nord, de a qual en forma part Terrassa, per pluja entre la 13:30 i les 16:30 hores de la tarda. Altres localitats dels voltants de Terrassa han enregistrat acumulacions de 52 litres (Viladecavalls) i 45,6 litres (Olesa de Montserrat).
Diversos usuaris han compartit a les xarxes socials imatges d'aquest episodi de precipitacions intenses, que fins i tot ha fet que caigui pedra de tamany considerable a alguns punts de la ciutat.
La pedra del barri de Les Fonts també ha estat de gran tamany, i fins i tot els usuaris han comentat que mai havien vist una calamarsada tan gran a la ciutat.
La forta pluja i el temps violent han tingut afectacions al trànsit, sobretot a la C-58, en la qual s'ha tallat un carril en sentit Manresa a causa de la pluja, segons el perfil oficial a X de Trànsit
La Riera de Palau també s'ha omplert d'aigua.
Tot i la virulència de les precipitacions, fonts de l'Ajuntament han confirmat al Diari de Terrassa que no ha hagut cap incident greu ni s'han reportat, fins el moment, danys materials considerables.