Terrassa

Cauen 46 mil·límetres d'aigua en una hora a Terrassa

Segons les dades recollides pel Meteocat, també ha hagut una davallada de 8ºC en tan sols 30 minuts al migdia

  • Un parc infantil de Vallparadís ha quedat anegat per la intensitat de la pluja -
  • Algun accessos al Parc de Vallparadís també han quedat inundats -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de setembre de 2025 a les 16:16
Actualitzat el 13 de setembre de 2025 a les 17:28

El dissabte ha estat objecte d'un nou episodi de xàfecs que han deixat a la ciutat unes acumulacions de precipitacions importants. En tan sols una hora han caigut 46 mm d'aigua a Terrassa, segons ha recollit l'estació meterològica del Meteocat a la ciutat. Aquesta mateixa estació també ha detectat que en tan sols 30 minuts la temperatura s'ha rebaixat més de 8 graus centígrads.

  • Algun accessos al Parc de Vallparadís també han quedat inundats

Un front que ha afectat l'Anoia i el nord del Vallès Occidental han causat aquests ruixats i han generat algunes afectacions. Segons dades confirmades pel Diari de Terrassa, els Bombers de la Generalitat han rebut 58 avisos a la regió d'emergències metropolitana nord, de a qual en forma part Terrassa, per pluja entre la 13:30 i les 16:30 hores de la tarda. Altres localitats dels voltants de Terrassa han enregistrat acumulacions de 52 litres (Viladecavalls) i 45,6 litres (Olesa de Montserrat).

Diversos usuaris han compartit a les xarxes socials imatges d'aquest episodi de precipitacions intenses, que fins i tot ha fet que caigui pedra de tamany considerable a alguns punts de la ciutat.

La pedra del barri de Les Fonts també ha estat de gran tamany, i fins i tot els usuaris han comentat que mai havien vist una calamarsada tan gran a la ciutat.

La forta pluja i el temps violent han tingut afectacions al trànsit, sobretot a la C-58, en la qual s'ha tallat un carril en sentit Manresa a causa de la pluja, segons el perfil oficial a X de Trànsit

La Riera de Palau també s'ha omplert d'aigua.

Tot i la virulència de les precipitacions, fonts de l'Ajuntament han confirmat al Diari de Terrassa que no ha hagut cap incident greu ni s'han reportat, fins el moment, danys materials considerables.

Notícies recomenades