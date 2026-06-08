Centenars de banyistes a les piscines de Vallparadís el primer dia de la temporada

La piscina de Vallparadís ha obert les seves portes aquest dilluns, 8 de juny, avançant el calendari oficial tretze dies abans del previst per fer front a les altes temperatures registrades recentment. Aquesta reobertura anticipada, coordinada entre l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa concessionària gràcies al treball de quinze professionals per torn, funcionarà exclusivament en horari de tarda, de 15.30 a 19.30 hores, fins al pròxim 19 de juny.
La mesura ha tingut una excel·lent acollida. Abans de l'obertura, una llarga cua ja esperava a l'accés i es comptabilitzaven prop de dues-centes entrades venudes per internet, una xifra que a mitja tarda ja superava els 400 banyistes.
Aquest servei és la principal novetat del dispositiu municipal contra la calor. A partir del 20 de juny i fins al 30 d'agost, s'hi sumaran les piscines de la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes. Des d'aleshores, els quatre equipaments obriran de dilluns a diumenge en doble torn: de matí (10.30 a 14.30 hores) i de tarda (15.30 a 19.30 hores).
Pel que fa a les tarifes, es mantenen els preus de l'any passat i no hi haurà abonaments temporals, tot i que es podran adquirir targetes multibany de deu accessos. L'entrada és gratuïta per als menors de sis anys, mentre que els infants d'entre 7 i 13 anys pagaran 2,50 euros per torn. Finalment, el preu de l'entrada general per a usuaris d'entre 14 i 64 anys se situa en els 3 euros.