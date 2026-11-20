El doctor José Antonio Monreal, director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), ha estat distingit amb el Premi a l’Excel·lència Professional que concedeix el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). El guardó, en la categoria de Medicina d’altres Àmbits Assistencials, reconeix la seva trajectòria professional, que s’estén al llarg de prop de tres dècades i combina l’activitat assistencial amb la gestió, la docència i la investigació.
L’acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 30 de novembre a l’Auditori L’illa de Barcelona, en el marc d’una nova edició d’aquests reconeixements, que el CoMB concedeix anualment des del 2004. Enguany, la cerimònia se celebrarà sota el lema "Professionalisme: humanisme i tecnologia".
Els premis tenen com a objectiu posar en valor els professionals de la medicina que destaquen per la seva excel·lència, honestedat, compromís, altruisme i integritat, així com reconèixer comportaments exemplars i trajectòries que esdevenen referents per al conjunt de la professió. Es tracta de distincions de caràcter honorífic, sense dotació econòmica, que s'atorguen a partir de la deliberació de jurats independents. Al llarg dels 22 anys de trajectòria, han reconegut més d'un miler de professionals i prop d'una seixantena d'equips assistencials.
Monreal és llicenciat en Medicina per la Universitat de València i especialista en Psiquiatria per la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB). Va completar la tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), centrada en les diferències biològiques entre pacients amb depressió bipolar i unipolar. La recerca es va basar en estudis desenvolupats al Centre Hospitalari de Rouffach, a França, on va treballar i va participar en una línia d'investigació en psiconeuroendocrinologia dirigida pel doctor Fabrice Duval.
Al llarg de la seva carrera també ha exercit a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, al Consorci Hospitalari de l'Anoia i a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, on ha desenvolupat tasques assistencials i de responsabilitat en els àmbits de la gestió, la docència i la investigació.
Actualment, a banda de dirigir l'Àmbit de Salut Mental de MútuaTerrassa, forma part del grup d'investigació vinculat al CIBERSAM i d'una línia de recerca finançada per l'AGAUR. El 2022, el rànquing internacional Expertscape ja el va reconèixer com a expert en esquizofrènia paranoide.