El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) va acollir aquest divendres la 4a Jornada d’Atenció Primària i Nefrologia de la Comissió de Malaltia Renal Crònica (MRC) del Vallès Occidental Oest, que agrupa el CST i MútuaTerrassa. Una cinquantena de professionals sanitaris hi van participar amb l’objectiu d’actualitzar coneixements i reforçar la coordinació entre l’atenció primària i l’especialitzada en el diagnòstic, el seguiment i el tractament d’aquesta patologia.
Sota el lema "Sumant per al pacient renal", la trobada va abordar la malaltia renal crònica, que afecta entre el 10 i el 15% de la població adulta a Espanya i més d’un terç de les persones de més de 65 anys. La detecció precoç i el seguiment són especialment rellevants per la seva vinculació amb altres malalties cròniques, sobretot les cardiovasculars.
La directora d’Atenció Primària del CST, Montse Ureña, va destacar que la comunicació entre els diferents nivells assistencials és "vital per a una atenció de qualitat", especialment per identificar la patologia a temps i derivar els pacients que necessiten una atenció més especialitzada. En la mateixa línia, la directora assistencial de l’Àmbit Ambulatori de MútuaTerrassa, Teresa Clanchet, va reivindicar la importància de compartir experiències i consolidar la confiança entre els professionals.
La jornada va incloure quatre blocs temàtics centrats en el tractament conservador de la malaltia renal avançada, el diagnòstic precoç i el registre dels casos, l’hiperparatiroïdisme secundari i el tractament de la insuficiència cardíaca en pacients amb malaltia renal crònica. Les sessions van comptar amb la participació de professionals d’atenció primària i dels serveis de nefrologia del CST i MútuaTerrassa.