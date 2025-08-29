Comença el canvi del panot vermell al carrer Major

Aquesta setmana han començat els treballs de reposició de les llambordes ceràmiques del carrer Major, concretament entre el carrer de la Unió i la Plaça Vella. L’actuació se centra en l’àrea central de la via, de manera que els vehicles no hi poden circular. Sí que ho poden fer els vianants, per la zona de les voreres.
Es repara un tram de paviment que s’ha deteriorat a causa de la circulació de vehicles de mercaderies. Per aquest motiu, el rejuntament de la llamborda es duu a terme amb un morter d’alta resistència i canviant l’actual sentit de les llambordes per posar-lo paral·lel al sentit de circulació. Es garantirà d’aquesta manera l’estabilitat i durabilitat del ferm.
Amb això es pretén que el conjunt de peces pugui absorbir les traccions transmeses al paviment degut al pas de vehicles i augmenti d’aquesta manera la seva vida útil.
El pressupost dels treballs és de 47.190 euros. El termini fixat per a l’execució de les obres és aproximadament de cinc setmanes, de manera que es preveu que aquest tram del carrer Major es torni a reobrir als vehicles a finals de setembre.
El pas continuat de vehicles pesants per aquest tram del carrer Major ha anat provocant tota mena de trencaments i desnivells, un fet que suposa un evident risc per als vianants.
El consistori es va comprometre el passat mes d’abril a dur a terme aquesta obra en una reunió amb l’associació de comerciants TerrassaCentre. L’objectiu dels treballs és garantir la seguretat mantenint l’emblemàtica rajola rogenca característica de l’illa de vianants.
L’any vinent es durà a terme una intervenció similar als voltants de la plaça de Salvador Espriu.